En el Deportivo Maipú esperan una reducción de las sanciones de Enzo Pérez y Viguet

Ambos futbolistas fueron expulsados en Salta por el árbitro Gastón Monsón Brizuela y de no tener cabida la apelación no podrán estar presentes ante Midland y en el duelo de mendocinos Godoy Cruz.

El hijo de Rubens Sambueza, convocado

Ian Sambueza fue la novedad entre los concentrados del Deportivo Maipú para este domingo.

El hijo de Rubens, ex jugador y DT de Maipú, tiene 20 años, es volante como su padre y se ha ganado un lugar en el plantel del Cruzado.

Deportivo Maipú tendrá dos partidos seguidos de visitante

Deportivo Maipú tendrá que afrontar sus dos próximos encuentros en condición de visitante.

El próximo viernes 7 de agosto a las 20 jugará con Midland, en Buenos Aires, y luego jugará ante Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte, el clásico interzonal en día y horario a confirmar.