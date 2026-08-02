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En el Deportivo Maipú esperan una reducción de las sanciones de Enzo Pérez y Viguet

Deportivo Maipú volvió a jugar de local ante Atlanta por el torneo de la Primera Nacional.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Los hinchas del Cruzado, siempre presentes.

Los hinchas del Cruzado, siempre presentes.

Deportivo Maipú tuvo este domingo una nueva presentación como local en el torneo de la Primera Nacional y en el estadio Omar Higinio Sperdutti se reencontró con su público para el encuentro ante Atlanta, por la 23ra fecha.

El Cruzado volvió a jugar en su estadio tras la derrota en Salta ante Gimnasia y Tiro y recibió al Bohemio acompañado por sus hinchas, siempre fieles, en una tarde soleada e ideal para ver fútbol.

Optimismo en que le reduzcan la sanción a Enzo Pérez y Matías Viguet

La dirigencia del Deportivo Maipú encabezada por Gabriel Viglianti, su flamante presidente, es optimista en que el tribunal de disciplina reduzca la pena de 3 fechas aplicada su capitán Enzo Pérez y a Matías Viguet.

Ambos futbolistas fueron expulsados en Salta por el árbitro Gastón Monsón Brizuela y de no tener cabida la apelación no podrán estar presentes ante Midland y en el duelo de mendocinos Godoy Cruz.

El hijo de Rubens Sambueza, convocado

Ian Sambueza fue la novedad entre los concentrados del Deportivo Maipú para este domingo.

El hijo de Rubens, ex jugador y DT de Maipú, tiene 20 años, es volante como su padre y se ha ganado un lugar en el plantel del Cruzado.

Deportivo Maipú tendrá dos partidos seguidos de visitante

Deportivo Maipú tendrá que afrontar sus dos próximos encuentros en condición de visitante.

El próximo viernes 7 de agosto a las 20 jugará con Midland, en Buenos Aires, y luego jugará ante Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte, el clásico interzonal en día y horario a confirmar.

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