En el Deportivo Maipú esperan una reducción de las sanciones de Enzo Pérez y Viguet

Deportivo Maipú tuvo este domingo una nueva presentación como local en el torneo de la Primera Nacional y en el estadio Omar Higinio Sperdutti se reencontró con su público para el encuentro ante Atlanta, por la 23ra fecha.
Deportivo Maipú volvió a jugar de local ante Atlanta por el torneo de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú tuvo este domingo una nueva presentación como local en el torneo de la Primera Nacional y en el estadio Omar Higinio Sperdutti se reencontró con su público para el encuentro ante Atlanta, por la 23ra fecha.
El Cruzado volvió a jugar en su estadio tras la derrota en Salta ante Gimnasia y Tiro y recibió al Bohemio acompañado por sus hinchas, siempre fieles, en una tarde soleada e ideal para ver fútbol.
La dirigencia del Deportivo Maipú encabezada por Gabriel Viglianti, su flamante presidente, es optimista en que el tribunal de disciplina reduzca la pena de 3 fechas aplicada su capitán Enzo Pérez y a Matías Viguet.
Ambos futbolistas fueron expulsados en Salta por el árbitro Gastón Monsón Brizuela y de no tener cabida la apelación no podrán estar presentes ante Midland y en el duelo de mendocinos Godoy Cruz.
Ian Sambueza fue la novedad entre los concentrados del Deportivo Maipú para este domingo.
El hijo de Rubens, ex jugador y DT de Maipú, tiene 20 años, es volante como su padre y se ha ganado un lugar en el plantel del Cruzado.
Deportivo Maipú tendrá que afrontar sus dos próximos encuentros en condición de visitante.
El próximo viernes 7 de agosto a las 20 jugará con Midland, en Buenos Aires, y luego jugará ante Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte, el clásico interzonal en día y horario a confirmar.