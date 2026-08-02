El arquero que fue sensación del Mundial 2026, transformándose en héroe nacional de Cabo Verde, a sus 40 años, Vozinha emprendió el camino desde Portugal, con escala previa en España, para unirse al Colo Colo como refuerzo de lujo para el Albo.
Finalmente Vozinha, el arquero de Cabo Verde, viajó a Chile para sumarse al Colo Colo
El arquero de la Selección de Cabo Verde, Vozinha, luego de varias idas y venidas viajó a Santiago de Chile para sumarse como refuerzo del Colo Colo
Tras algunas trabas, por asuntos personales del portero caboverdiano, que casi hicieron caer su contratación en Chile, el Colo Colo celebró el paso fundamental para la contratación como refuerzo de Josimar José Évora Dias -Vozinha- nacido en Mindelo, Cabo Verde, el 3 de junio de 1986.
Expectativa de la dirigencia del Colo Colo por el arquero de Cabo Verde
"Hemos llegado a un acuerdo con él", aseguraron días atrás desde la Comisión Directiva del elenco chileno. Tras quedar libre del GD Chaves de la segunda división de Portugal, y de haber sonado en clubes como el Inter Miami o en Marruecos.
Quien fue la revelación del Mundial 2026 junto a la Selección de Cabo Verde, se trasladó desde Lisboa, Portugal hacia España, para hacer la última escala rumbo a nuestro país, tal como se había planeado desde un principio.
Vozinha embarcó este domingo a las 12:30 horas de España en el vuelo IB113 de la aerolínea Iberia, que despegó desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Baraja a las 13:25, y estaría arribando a Santiago de Chile cerca de las 19.30 de la hora del país trasandino (1 hora menos que nuestro país).