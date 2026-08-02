Finalmente Vozinha, el arquero de Cabo Verde, viajó a Chile para sumarse al Colo Colo

Tras algunas trabas, por asuntos personales del portero caboverdiano, que casi hicieron caer su contratación en Chile, el Colo Colo celebró el paso fundamental para la contratación como refuerzo de Josimar José Évora Dias -Vozinha- nacido en Mindelo, Cabo Verde, el 3 de junio de 1986.

Instantánea que muestra a Vozinha en pleno vuelo desde Madrid a Santiago de Chile para unirse al Colo Colo.

Expectativa de la dirigencia del Colo Colo por el arquero de Cabo Verde

"Hemos llegado a un acuerdo con él", aseguraron días atrás desde la Comisión Directiva del elenco chileno. Tras quedar libre del GD Chaves de la segunda división de Portugal, y de haber sonado en clubes como el Inter Miami o en Marruecos.