River tiene una prueba de fuego ante Rosario Central en el Monumental

El partido entre Millonarios y Canallas tendrá inicio a las 19:15 en el Estadio Monumental, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Echenique.

River y un pesado compromiso frente a Rosario Central en el Monumental

River llega a este encuentro en una muy delicada situación, ya que tuvo uno de sus peores inicios de semestre en décadas. Primero perdió contra Aldosivi de Mar del Plata en los 16avos de final de la Copa Argentina, mientras que en el Torneo Clausura cayó en sus primeras dos presentaciones, frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.