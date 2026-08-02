River Plate será anfitrión este domingo de Rosario Central, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido que tiene una importancia superior a la búsqueda de los tres puntos y podría ser determinante para su director técnico, Eduardo Chacho Coudet.
River tiene una prueba de fuego ante Rosario Central en el Monumental
River Plate será anfitrión de Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura. Será un duro examen para Chacho Coudet y sus dirigidos
El partido entre Millonarios y Canallas tendrá inicio a las 19:15 en el Estadio Monumental, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Echenique.
River y un pesado compromiso frente a Rosario Central en el Monumental
River llega a este encuentro en una muy delicada situación, ya que tuvo uno de sus peores inicios de semestre en décadas. Primero perdió contra Aldosivi de Mar del Plata en los 16avos de final de la Copa Argentina, mientras que en el Torneo Clausura cayó en sus primeras dos presentaciones, frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.
Debido a esto, la continuidad de Coudet como director técnico es más cuestionada que nunca y este encuentro frente al Canalla podría ser un nuevo punto de partida para el Millonario o la estocada final para el entrenador.
Rosario Central, por su parte, tampoco tuvo un gran inicio de semestre, ya que debutó con una derrota ante Belgrano de Córdoba en condición de visitante para luego igualar sin goles como local ante Racing, dirigido por Juan Pablo Vojvoda.
Ficha del partido y probables formaciones
Torneo Clausura, Zona B - Fecha 3-
Estadio: Monumental
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Fernando Echenique
Hora: 19:15.
TV: ESPN Premium
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.
En pocas palabras
- River Plate: Se prepara para recibir a Rosario Central en un partido crucial por la tercera fecha del Torneo Clausura.
- Situación de River: El equipo atraviesa un complejo inicio de semestre con dos derrotas consecutivas en el torneo local.
- Rosario Central: Tampoco ha tenido un arranque ideal, con un empate y una derrota en sus primeros encuentros.