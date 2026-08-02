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TORNEO CLAUSURA

River tiene una prueba de fuego ante Rosario Central en el Monumental

River Plate será anfitrión de Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura. Será un duro examen para Chacho Coudet y sus dirigidos

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
River y Rosario Central juegan en el Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

River y Rosario Central juegan en el Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

River Plate será anfitrión este domingo de Rosario Central, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido que tiene una importancia superior a la búsqueda de los tres puntos y podría ser determinante para su director técnico, Eduardo Chacho Coudet.

El partido entre Millonarios y Canallas tendrá inicio a las 19:15 en el Estadio Monumental, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Echenique.

River y un pesado compromiso frente a Rosario Central en el Monumental

River llega a este encuentro en una muy delicada situación, ya que tuvo uno de sus peores inicios de semestre en décadas. Primero perdió contra Aldosivi de Mar del Plata en los 16avos de final de la Copa Argentina, mientras que en el Torneo Clausura cayó en sus primeras dos presentaciones, frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Caras largas en River. Con los "mundialistas" y el Chacho Coudet bajo la lupa. River buscar&aacute; mejorar ante el Canalla del Fideo Di Mar&iacute;a.

Caras largas en River. Con los "mundialistas" y el Chacho Coudet bajo la lupa. River buscará mejorar ante el Canalla del Fideo Di María.

Debido a esto, la continuidad de Coudet como director técnico es más cuestionada que nunca y este encuentro frente al Canalla podría ser un nuevo punto de partida para el Millonario o la estocada final para el entrenador.

Rosario Central, por su parte, tampoco tuvo un gran inicio de semestre, ya que debutó con una derrota ante Belgrano de Córdoba en condición de visitante para luego igualar sin goles como local ante Racing, dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

Ficha del partido y probables formaciones

Torneo Clausura, Zona B - Fecha 3-

Estadio: Monumental

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Fernando Echenique

Hora: 19:15.

TV: ESPN Premium

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

En pocas palabras

  • River Plate: Se prepara para recibir a Rosario Central en un partido crucial por la tercera fecha del Torneo Clausura.
  • Situación de River: El equipo atraviesa un complejo inicio de semestre con dos derrotas consecutivas en el torneo local.
  • Rosario Central: Tampoco ha tenido un arranque ideal, con un empate y una derrota en sus primeros encuentros.
Resumen generado por Thinkindot AI

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