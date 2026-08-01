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¿De marginado en River a jugar la Copa Libertadores con Rosario Central?: de quién se trata

El mediocampista, que es uno de los que integra el grupo de marginados en River, podría convertirse en nuevo refuerzo de Rosario Central

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Un grupo de futbolistas de River se entrena apartado del plantel profesional.

Un grupo de futbolistas de River se entrena apartado del plantel profesional.

A poco más de 24 horas del duelo entre River y Rosario Central en el Monumental por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, una negociación podría unir a ambos clubes. Giuliano Galoppo, uno de los futbolistas marginados del Millonario, está en el radar del Canalla.

La dirigencia de Núñez flexibilizó su postura sobre los apartados ante la falta de ofertas del exterior y los malos resultados. Ahora aceptaría cesiones en el medio local con opción u obligación de compra, lo que reabrió el interés del elenco rosarino.

Si bien el mercado de pases de invierno en el fútbol argentino cerró este viernes, 31 de julio a las 14, Rosario Central inscribió al mediocampista en su nómina. Es por esto que espera cerrar las negociación en las próximas horas.

Rosario Central negocia con River por Galoppo

Galoppo, quien llegó a Núñez a principios de 2025 y sumó ocho goles en 48 partidos, fue desplazado de la consideración del cuerpo técnico de River junto a otros futbolistas que se entrenan al margen en Cantilo.

Aunque el ex Banfield priorizaba emigrar a Europa y rechazó dos propuestas de la Major League Soccer de los Estados Unidos, la falta de alternativas formales lo lleva a reconsiderar su futuro en el fútbol argentino.

En este contexto, apareció Rosario Central. El Canalla, que está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, busca un mediocampista con llegada y gol para encarar un semestre exigente.

El elenco rosarino pretende concretar un préstamo por un año con opción de compra, en una operación que le permitiría a Giuliano Galoppo, de 27 años, relanzar su carrera y sumar los minutos que perdió en River.

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