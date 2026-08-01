¿De marginado en River a jugar la Copa Libertadores con Rosario Central?: de quién se trata

Rosario Central negocia con River por Galoppo

Galoppo, quien llegó a Núñez a principios de 2025 y sumó ocho goles en 48 partidos, fue desplazado de la consideración del cuerpo técnico de River junto a otros futbolistas que se entrenan al margen en Cantilo.

Aunque el ex Banfield priorizaba emigrar a Europa y rechazó dos propuestas de la Major League Soccer de los Estados Unidos, la falta de alternativas formales lo lleva a reconsiderar su futuro en el fútbol argentino.

En este contexto, apareció Rosario Central. El Canalla, que está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, busca un mediocampista con llegada y gol para encarar un semestre exigente.

El elenco rosarino pretende concretar un préstamo por un año con opción de compra, en una operación que le permitiría a Giuliano Galoppo, de 27 años, relanzar su carrera y sumar los minutos que perdió en River.