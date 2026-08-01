Ritual de la caña con ruda: por qué se hace cada 1 de agosto y qué significa

La caña es una bebida de alta potencia alcohólica que en la cultura popular argentina y en otros países latinoamericanos se bebe combinada con ruda en fechas específicas.

La ruda es una hoja que proviene de un arbusto pequeño, muy aromático, de hojas verdes azuladas y con flores amarillas. Se utiliza mucho en la medicina natural, en algún que otro ritual y en tradiciones populares de protección.

¿Qué significa el ritual de la caña con ruda cada 1 de agosto?

El ritual de la caña con ruda se prepara días antes de que termine julio y se realiza el primer día de agosto. Este ritual se realiza para atraer salud y suerte. También espanta la envidia y los maleficios.

El ritual de la caña con ruda se realiza principalmente en las provincias del norte argentino, aunque con el paso del tiempo se ha extendido a todo el país. Es una tradición milenaria que proviene de los pueblos originarios de América, quienes reconocían en estos ingredientes diversas propiedades medicinales.

En agosto, las lluvias y las bajas temperaturas causaban la muerte de las poblaciones y los animales de ganado. Fue entonces cuando crearon este remedio natural de ruda y caña con el objetivo de superar los problemas y reducir las muertes en esta época.

Es un ritual de los pueblos andinos.

En Argentina y otros países de la región, el primero de agosto se celebra el Día de la Pachamama. El ritual de la caña con ruda en esta fecha simboliza dos cosas en nuestro país: por un lado, se busca atraer la salud y, por otro lado, se rinde homenaje a la Madre Tierra.

Cómo se realiza el ritual de la caña con ruda

Ya sabes qué significa o simboliza este ritual de agosto, pero ¿cuál es la forma correcta de realizarlo?

Para realizar el ritual, ahuyentar los males y atraer salud, hay que tomar siete tragos de caña con ruda en ayunas.

Cómo se realiza el ritual de la caña con ruda.

Se colocan las ramas de ruda dentro de la botella de caña, o se compra la botella que ya viene preparada; se deja macerar en un espacio oscuro y fresco.

El 1 de agosto, en ayunas y a primera hora de la mañana, se toman los siete tragos cortos o un trago largo. Se puede colocar un pequeño chorro en el suelo o en una maceta como ofrenda a la Pachamama.