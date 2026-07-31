Gastón Gaudio vs Luciano Nakis: cómo juega la política nacional en Independiente de Avellaneda

Gaudio dialogó mucho con Gadano mientras seguía las instancias del encuentro, ya como algo concreto el hecho de que irá como candidato por esa lista, más allá de que aún no se oficializó nada y se mantiene todo bajo hermetismo.

El ex tenista tenía desde hace tiempo intenciones de sumarse a la política del “Rojo” y en las últimas semanas coqueteó con varios sectores, pero finalmente se inclinó por sumarse a esta agrupación.

Luciano Nakis, el candidato que respalda Chiqui Tapia

Del otro lado ya casi es un hecho que Luciano Nakis irá como candidato y algunos señalan que lleva las de ganar al tener el respaldo del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

En ese sentido, ambos mantienen una excelente relación e incluso el primero de ellos quedó inmortalizado en una foto cuando le secaba la nuca a la máxima autoridad del fútbol argentino cuando se empezó a sentir mal en un partido de fútbol.

En los últimos días “Gente de Independiente” hizo un testeo, como un sondeo entre Gaudio y Nakis y a ellos les dio que el “Gato” le ganaba por un buen margen.

En caso de que ambos queden oficializados como candidatos a presidente del elenco de Avellaneda en diferentes listas, la política nacional volvería a jugar un papel importante en un club argentino, ya que Gaudio, por intermedio de Gadano, respondería a Mahiques (Gobierno Nacional) y Nakis a Tapia, quien está enfrentado al mandatario Javier Milei.