En un contexto donde la agricultura busca producir más con un menor impacto ambiental, Japón encontró una solución tan inesperada como efectiva. Se trata de utilizar miles de patos para cuidar sus cultivos de arroz.
Liberan miles de patos claves: la agricultura japonesa que reemplaza químicos con una solución inesperada
La utilización de patos en los arrozales japoneses no solo reduce el uso de pesticidas sino que también enriquece la tierra con fertilizante natural
Lejos de ser una simple tradición rural de Japón, esta práctica con estos animales se convirtió en una estrategia clave para combatir plagas, mejorar la calidad del suelo y reducir el uso de productos químicos.
Japón liberó miles de patos en sus cultivos y creó una agricultura que funciona contra las plagas
En distintas regiones de Japón, especialmente en los arrozales, los agricultores liberan patos jóvenes para que recorran los campos. Mientras avanzan, las aves se alimentan de insectos, caracoles, larvas y malezas que afectan al arroz. Al mismo tiempo, sus desechos actúan como fertilizante natural, enriqueciendo la tierra sin necesidad de recurrir a abonos sintéticos.
Este método permite disminuir el uso de pesticidas, reducir costos de producción y obtener cultivos más sostenibles. Además, el movimiento constante de los patos ayuda a oxigenar el agua de los arrozales y dificulta el crecimiento de malezas, creando un equilibrio natural que favorece el desarrollo de las plantas.
Los patos en Japón
Aunque existen experiencias similares en otros países asiáticos, Japón fue el país que perfeccionó esta práctica mediante el sistema Aigamo, desarrollado por el agricultor Takao Furuno a finales de la década de 1980. Desde entonces, el método se convirtió en un referente de agricultura sostenible al combinar el cultivo de arroz con la cría de patos, reduciendo la dependencia de herbicidas y pesticidas.
La ventaja no termina en el cultivo. Cuando finaliza la temporada del arroz, los agricultores pueden aprovechar los propios patos como una fuente adicional de alimento o ingresos, creando un sistema donde una misma actividad produce múltiples beneficios.
Aunque el uso de aves en los arrozales tiene antecedentes antiguos en Asia, fue en Japón donde este modelo se sistematizó y ganó reconocimiento internacional. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el International Rice Research Institute (IRRI) destacan que los sistemas integrados de arroz y patos contribuyen a reducir el uso de agroquímicos, mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la biodiversidad en los cultivos.
En pocas palabras
- Patos en arrozales: Agricultura japonesa usa miles de patos para combatir plagas de forma natural.
- Beneficios múltiples: Reducen pesticidas, fertilizan la tierra y mejoran la calidad del suelo orgánicamente.
- Sistema Aigamo: Método perfeccionado en Japón por Takao Furuno, promueve la sostenibilidad y biodiversidad.