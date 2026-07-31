Liberan miles de patos claves: la agricultura japonesa que reemplaza químicos con una solución inesperada

Este método permite disminuir el uso de pesticidas, reducir costos de producción y obtener cultivos más sostenibles. Además, el movimiento constante de los patos ayuda a oxigenar el agua de los arrozales y dificulta el crecimiento de malezas, creando un equilibrio natural que favorece el desarrollo de las plantas.

Los patos en Japón

Aunque existen experiencias similares en otros países asiáticos, Japón fue el país que perfeccionó esta práctica mediante el sistema Aigamo, desarrollado por el agricultor Takao Furuno a finales de la década de 1980. Desde entonces, el método se convirtió en un referente de agricultura sostenible al combinar el cultivo de arroz con la cría de patos, reduciendo la dependencia de herbicidas y pesticidas.

La ventaja no termina en el cultivo. Cuando finaliza la temporada del arroz, los agricultores pueden aprovechar los propios patos como una fuente adicional de alimento o ingresos, creando un sistema donde una misma actividad produce múltiples beneficios.

Aunque el uso de aves en los arrozales tiene antecedentes antiguos en Asia, fue en Japón donde este modelo se sistematizó y ganó reconocimiento internacional. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el International Rice Research Institute (IRRI) destacan que los sistemas integrados de arroz y patos contribuyen a reducir el uso de agroquímicos, mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la biodiversidad en los cultivos.