Deportivo Maipú presentará un descargo tras la sanción que recibieron Enzo Pérez y Matías Viguet

La dirigencia del Deportivo Maipú presentará un descargo tras conocerse el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA que le aplicó 3 fechas de suspensión a su capitán Enzo Pérez y a Matías Viguet.
Deportivo Maipú confirmó que presentará un pedido para intentar reducir la suspensión que recibieron Enzo Pérez y Matías Viguet, expulsados ante Gimnasia y Tiro de Salta.
La dirigencia del Deportivo Maipú presentará un descargo tras conocerse el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA que le aplicó 3 fechas de suspensión a su capitán Enzo Pérez y a Matías Viguet.
Ambos futbolistas fueron expulsados el domingo ante Gimnasia y Tiro, en Salta, por el árbitro Gastón Monsón Brizuela, por la fecha 22 del torneo de la Primera Nacional.
El club buscará reducir las sanciones, pero por ahora tanto Enzo Pérez como Matías Viguet se perderán los encuentros frente a Atlanta como local, Midland y Godoy Cruz de visitante.
Desde la dirigencia de calle Vergara son optimistas en que el recurso les permitirá reducir la pena de ambos jugadores.
Deportivo Maipú recibirá este domingo a Atlanta por la fecha 23 de la Primera Nacional, buscando recuperarse de la derrota sufrida ante Gimnasia y Tiro y el entrenador Mariano Echeverría no podrá contar con los expulsados Pérez y Viguet, mientras que Juan Pablo Gobetto sería baja por lesión.
Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Aarón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Julián Vera, Tomás Silva; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone serían los once titulares para jugar este domingo desde las 15.30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
Tras medirse ante Atlanta este domingo el Deportivo Maipú jugará por la fecha 24 ante Midland, de visitante, el próximo viernes 7 de agosto a las 20 y luego jugará ante Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte, el clásico interzonal entre equipos mendocinos.
En la primera rueda fue triunfo del Tomba (1-0) y el Cruzado hizo de local en el Malvinas Argentinas.