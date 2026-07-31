Deportivo Maipú presentará un descargo tras la sanción que recibieron Enzo Pérez y Matías Viguet

Desde la dirigencia de calle Vergara son optimistas en que el recurso les permitirá reducir la pena de ambos jugadores.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú recibirá este domingo a Atlanta por la fecha 23 de la Primera Nacional, buscando recuperarse de la derrota sufrida ante Gimnasia y Tiro y el entrenador Mariano Echeverría no podrá contar con los expulsados Pérez y Viguet, mientras que Juan Pablo Gobetto sería baja por lesión.

Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Aarón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Julián Vera, Tomás Silva; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone serían los once titulares para jugar este domingo desde las 15.30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

Dos partidos de visitante para el Deportivo Maipú

Tras medirse ante Atlanta este domingo el Deportivo Maipú jugará por la fecha 24 ante Midland, de visitante, el próximo viernes 7 de agosto a las 20 y luego jugará ante Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte, el clásico interzonal entre equipos mendocinos.

En la primera rueda fue triunfo del Tomba (1-0) y el Cruzado hizo de local en el Malvinas Argentinas.