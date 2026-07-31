José Florentín sigue sumando goles con la camiseta de Independiente Rivadavia: "Ojalá vengan muchos más"

La felicidad del paraguayo ante un nuevo gol para la Lepra se resumió en su sonrisa tras el partido y en la frase: "Ojalá vengan muchos más".

Luego, José Florentín se detuvo a analizar el partido ante el Globo y reflexionó: "Son partidos disputados, partidos físicos. Huracán es un buen equipo. En el primer tiempo la verdad que hicimos un partido muy bueno, muy correcto. En el segundo tiempo por ahí nos confiamos en el resultado, pero bueno, también son situaciones del juego que por ahí nos llevó... no sé si es la palabra "relajarnos", pero bueno, tácticamente también hicimos un buen partido en el segundo tiempo. Nos llegaron varias veces, pero pudimos bancar la situación".

El volante paraguayo volvió a hacer zaga en el mediocampo con Tomás Bottari y la fluidez entre ambos fue notoria. Antes venía haciéndolo con Leonard Costa durante los dos primeros partidos del semestre, ante Tigre por Copa Argentina y Atlético Tucumán por la primera fecha del Clausura. Sobre ese cambio ante Huracán, José Florentín expresó: "Con todos los compañeros me siento bastante bien, juegue quien juegue. Como digo siempre, nunca se nota esa diferencia. Por suerte tenemos un equipo muy bueno, muy compacto. Ahora Tomás (Bottari) venía de una lesión, por suerte hoy la verdad que lo hizo bastante bien y nada... le toque a quien le toque en este equipo, la verdad que deja la vida".

Finalmente, ante la consulta si Independiente Rivadavia está para pelear un título, José Florentín respondió: "Queda mucho todavía por recorrer, pero bueno, este Independiente va a dar lucha hasta el final. Somos un equipo humilde, pero le metemos para adelante siempre. Así que es vamos a ir partido a partido y no ilusionarnos porque queda mucho".

La Lepra volverá a jugar ante Sarmiento de Junín, en condición de visitante, el próximo lunes 3 de agosto desde las 16.45, por la tercera fecha del Torneo Clausura.