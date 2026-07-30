Independiente Rivadavia y sus hinchas volvieron al Gargantini para recibir a Huracán

Desde temprano, pese a ser un día laboral, las calles aledañas al Gargantini se tiñeron de azul con el folklore habitual de cada partido.

Alberto Rez Masud en el regreso a casa de Independiente Rivadavia

Alberto Rez Masud, vicepresidente de Independiente Rivadavia, llegó al Gargantini: "Con muchas ganas de volver a nuestra casa a que la gente pueda disfrutar".

El dirigente se refirió a mejores en la infraestructura: "Los jugadores tienen un lugar realmente muy acogedor, muy bonito, muy moderno... y así obtenemos lo que tanto nos gusta, que es el sentido de pertenencia de nuestros jugadores para con nuestra institución".

Finalmente, sobre el presidente Daniel Vila, contó: "El presidente está en plena recuperación, es un toro, así que esperemos prontito poder volverlo a tener acá".

La última vez en el Gargantini

Pasaron 81 días desde el 9 de mayo, fecha en la que Independiente Rivadavia había jugado por última vez en el Bautista Gargantini y fue en la derrota 2-1 ante Unión por los octavos de final del Apertura, donde quedó eliminado tras una excelente campaña en la fase regular.

En la Catedral del Parque, los simpatizantes de la Lepra volvieron a la cancha para alentar en condición de local al conjunto comandado por Alfredo Berti

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con Huracán la Lepra se enfrentará como visitante a Sarmiento de Junín, en un partido correspondiente a la 3ra fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

El encuentro se disputará el próximo lunes 3 de agosto a las 16.45. con televisación de ESPN Premium y el arbitraje de Pablo Echavarría.