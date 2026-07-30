El trueque que podría destrabar el pase de Julián Álvarez del Atlético de Madrid al Barcelona

La posible operación comenzó a relacionarse con el futuro de Julián Álvarez, aunque por el momento no existe una negociación formal por un intercambio y Barcelona mantiene al argentino como su principal objetivo para reforzar el ataque, mientras que Atlético d Madrid pretende retenerlo o recibir una propuesta extraordinaria para permitir su salida.

Ferran Torres culmina el año que viene su contrato con el Barcelona.

Torres tiene mayores posibilidades de continuar en Barcelona que de irse durante este mercado, especialmente, porque el club catalán necesita un delantero después de la salida de Robert Lewandowski y todavía no logró incorporar un reemplazante.

La dirigencia catalana pretende retomar las conversaciones para extender el vínculo del español después de varias semanas sin contactos concretos. Sin embargo, la falta de acuerdo mantiene abierta la posibilidad de una transferencia antes de que pueda firmar libre con otra institución.

Los contratos de Ferran Torres y Julián Álvarez

La situación contractual de ambos delanteros es muy diferente: Torres quedará libre en 2027, mientras que Julián Álvarez tiene vínculo con Atlético de Madrid hasta junio de 2030, una diferencia que obliga a los clubes a encontrar una fórmula económica considerablemente más compleja que un simple intercambio.

El ex River todavía disfruta de su descanso después del Mundial y deberá reincorporarse a los entrenamientos del Atlético de Madrid durante los primeros días de agosto.

Hasta entonces, Barcelona intentará avanzar por su contratación y el conjunto dirigido por Diego Simeone seguirá atento a Torres, en una trama que podría conectar el futuro de los dos protagonistas de la última final mundialista.