Ni vinagre ni veneno: el producto de bebés que ahuyenta a las hormigas al instante

Si bien la reacción más frecuente suele ser recurrir a insecticidas químicos en aerosol o acudir al tradicional vinagre de manzana, existe un remedio casero e infalible disponible en cualquier botiquín o baño: el talco para bebés.

Las hormigas son una de las plagas más comunes en casa.

Por qué el talco es el producto ideal para eliminar hormigas

A diferencia de las soluciones líquidas habituales o los venenos comerciales que pueden resultar tóxicos para la familia, el talco actúa como una barrera física y aromática letal para la organización de las hormigas.