Bonarda y fotografía: lanzan la convocatoria "Retratos que enamoran" para la Semana Nacional del Bonarda

La iniciativa busca convertir este espacio en un embajador del talento regional, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia que combine arte, cultura, Bonarda e identidad.

Temática: el universo del vino en imágenes

Las fotografías deberán reflejar cualquier aspecto de la vitivinicultura, incluyendo:

Viñedos y paisajes.

Labores culturales.

Cosecha.

Elaboración del vino.

Barricas y bodegas.

Copas y servicio.

Oficios y trabajadores.

Tradiciones familiares.

Vendimia.

La uva Bonarda.

Cultura del vino.

Instantes cotidianos vinculados al mundo vitivinícola.

Se valorará especialmente la creatividad, la capacidad de transmitir emociones y la identidad regional.

Quiénes pueden participar y cómo presentar las obras

Podrán participar fotógrafos profesionales, aficionados y estudiantes mayores de 16 años, con residencia en San Martín o la Región Este de Mendoza. La participación es libre y gratuita.

Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías, impresas en tamaño 20 x 30 cm, papel fotográfico mate, sin borde, en alta calidad, montadas en un paspartú blanco de 40 x 50 cm.

Cada obra debe incluir:

Título.

Año.

Nombre y apellido del autor.

Teléfono.

Correo electrónico.

Localidad.

Breve reseña (opcional, máximo 50 palabras).

Se debe entregar el archivo digital en formato JPG, alta resolución (mínimo 300 dpi).

Requisitos y entrega

Las obras deben ser originales y de autoría del participante. No se admitirán imágenes generadas íntegramente mediante inteligencia artificial. Se permiten ajustes básicos de edición sin alterar la esencia de la imagen.

Recepción de obras: hasta el 31 de agosto de 2026.

hasta el Lugar: Plan Bonarda – Terminal de San Martín, primer piso, oficina 5.

Plan Bonarda – Terminal de San Martín, primer piso, oficina 5. Horario: de 9 a 13, lunes a viernes.

de 9 a 13, lunes a viernes. Link de bases y condiciones.

Derechos y cronograma oficial

Los autores conservarán la propiedad intelectual. Al participar, autorizan el uso cultural, educativo y turístico de las imágenes, siempre mencionando al autor y sin fines comerciales.

Cronograma:

Lanzamiento: 8 de julio de 2026.

8 de julio de 2026. Recepción: hasta el 31 de agosto.

hasta el 31 de agosto. Montaje: 1 al 4 de septiembre.

1 al 4 de septiembre. Inauguración: 5 de septiembre.

Informes: Teléfono: 2634384517 – Ana Martínez Correo: [email protected] Instagram: @bonarda_argentina

La convocatoria fotográfica de la Semana Nacional del Bonarda invita a capturar la esencia de la vitivinicultura mendocina desde una mirada artística y territorial. Una propuesta que celebra el Bonarda, potencia el talento local y fortalece la identidad cultural de San Martín y la Región Este.