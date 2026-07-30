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Certamen de fotografía

Bonarda y fotografía: lanzan la convocatoria "Retratos que enamoran" para la Semana Nacional del Bonarda

Convocan a fotógrafos para la muestra “Bonarda, retratos que enamoran”, parte de la Semana Nacional del Bonarda 2026 en San Martín

Por UNO
Lanzan Bonarda, retratos que enamoran en San Martín para la Semana Nacional del Bonarda 2026.

Lanzan "Bonarda, retratos que enamoran" en San Martín para la Semana Nacional del Bonarda 2026.

La Semana Nacional del Bonarda 2026 suma una propuesta artística que busca unir vino, territorio e identidad: la muestra fotográfica “Bonarda, retratos que enamoran”. La convocatoria invita a fotógrafos aficionados y profesionales de San Martín y la Región Este a retratar el universo vitivinícola y formar parte de una exposición que integrará el recorrido cultural del Templo del Vino.

Una convocatoria que celebra la identidad del Bonarda

El Plan Bonarda – Secretaría de Gobierno lanzó la convocatoria fotográfica “Bonarda, retratos que enamoran”, en el marco de la Semana Nacional del Bonarda 2026. La muestra se realizará en el Templo del Vino – Centro de Congresos y Exposiciones “Francisco”, con el objetivo de poner en valor la identidad vitivinícola del territorio a través de la mirada de fotógrafos locales.

Las obras se recibirán durante todo el mes de agosto y la exposición será inaugurada el 5 de septiembre de 2026, permaneciendo luego como parte del recorrido cultural permanente del complejo.

La iniciativa busca convertir este espacio en un embajador del talento regional, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia que combine arte, cultura, Bonarda e identidad.

Temática: el universo del vino en imágenes

Las fotografías deberán reflejar cualquier aspecto de la vitivinicultura, incluyendo:

  • Viñedos y paisajes.
  • Labores culturales.
  • Cosecha.
  • Elaboración del vino.
  • Barricas y bodegas.
  • Copas y servicio.
  • Oficios y trabajadores.
  • Tradiciones familiares.
  • Vendimia.
  • La uva Bonarda.
  • Cultura del vino.
  • Instantes cotidianos vinculados al mundo vitivinícola.

Se valorará especialmente la creatividad, la capacidad de transmitir emociones y la identidad regional.

Quiénes pueden participar y cómo presentar las obras

Podrán participar fotógrafos profesionales, aficionados y estudiantes mayores de 16 años, con residencia en San Martín o la Región Este de Mendoza. La participación es libre y gratuita.

Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías, impresas en tamaño 20 x 30 cm, papel fotográfico mate, sin borde, en alta calidad, montadas en un paspartú blanco de 40 x 50 cm.

Cada obra debe incluir:

  • Título.
  • Año.
  • Nombre y apellido del autor.
  • Teléfono.
  • Correo electrónico.
  • Localidad.
  • Breve reseña (opcional, máximo 50 palabras).

Se debe entregar el archivo digital en formato JPG, alta resolución (mínimo 300 dpi).

Requisitos y entrega

Las obras deben ser originales y de autoría del participante. No se admitirán imágenes generadas íntegramente mediante inteligencia artificial. Se permiten ajustes básicos de edición sin alterar la esencia de la imagen.

  • Recepción de obras: hasta el 31 de agosto de 2026.
  • Lugar: Plan Bonarda – Terminal de San Martín, primer piso, oficina 5.
  • Horario: de 9 a 13, lunes a viernes.
  • Link de bases y condiciones.

Derechos y cronograma oficial

Los autores conservarán la propiedad intelectual. Al participar, autorizan el uso cultural, educativo y turístico de las imágenes, siempre mencionando al autor y sin fines comerciales.

Cronograma:

  • Lanzamiento: 8 de julio de 2026.
  • Recepción: hasta el 31 de agosto.
  • Montaje: 1 al 4 de septiembre.
  • Inauguración: 5 de septiembre.

Informes: Teléfono: 2634384517 – Ana Martínez Correo: [email protected] Instagram: @bonarda_argentina

La convocatoria fotográfica de la Semana Nacional del Bonarda invita a capturar la esencia de la vitivinicultura mendocina desde una mirada artística y territorial. Una propuesta que celebra el Bonarda, potencia el talento local y fortalece la identidad cultural de San Martín y la Región Este.

En pocas palabras

  • Convocatoria fotográfica: lanzan "Bonarda, retratos que enamoran" en San Martín para la Semana Nacional del Bonarda 2026.
  • Temática y participación: se busca retratar el universo vitivinícola; participan fotógrafos mayores de 16 años de la Región Este.
  • Entrega de obras: se recibirán hasta el 31 de agosto en la Terminal de San Martín; la exposición se inaugura el 5 de septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI

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