Bonarda y fotografía: lanzan la convocatoria "Retratos que enamoran" para la Semana Nacional del Bonarda

La Semana Nacional del Bonarda 2026 suma una propuesta artística que busca unir vino, territorio e identidad: la muestra fotográfica “Bonarda, retratos que enamoran”. La convocatoria invita a fotógrafos aficionados y profesionales de San Martín y la Región Este a retratar el universo vitivinícola y formar parte de una exposición que integrará el recorrido cultural del Templo del Vino.
Una convocatoria que celebra la identidad del Bonarda
El Plan Bonarda – Secretaría de Gobierno lanzó la convocatoria fotográfica “Bonarda, retratos que enamoran”, en el marco de la Semana Nacional del Bonarda 2026. La muestra se realizará en el Templo del Vino – Centro de Congresos y Exposiciones “Francisco”, con el objetivo de poner en valor la identidad vitivinícola del territorio a través de la mirada de fotógrafos locales.
Las obras se recibirán durante todo el mes de agosto y la exposición será inaugurada el 5 de septiembre de 2026, permaneciendo luego como parte del recorrido cultural permanente del complejo.
La iniciativa busca convertir este espacio en un embajador del talento regional, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia que combine arte, cultura, Bonarda e identidad.
Temática: el universo del vino en imágenes
Las fotografías deberán reflejar cualquier aspecto de la vitivinicultura, incluyendo:
- Viñedos y paisajes.
- Labores culturales.
- Cosecha.
- Elaboración del vino.
- Barricas y bodegas.
- Copas y servicio.
- Oficios y trabajadores.
- Tradiciones familiares.
- Vendimia.
- La uva Bonarda.
- Cultura del vino.
- Instantes cotidianos vinculados al mundo vitivinícola.
Se valorará especialmente la creatividad, la capacidad de transmitir emociones y la identidad regional.
Quiénes pueden participar y cómo presentar las obras
Podrán participar fotógrafos profesionales, aficionados y estudiantes mayores de 16 años, con residencia en San Martín o la Región Este de Mendoza. La participación es libre y gratuita.
Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías, impresas en tamaño 20 x 30 cm, papel fotográfico mate, sin borde, en alta calidad, montadas en un paspartú blanco de 40 x 50 cm.
Cada obra debe incluir:
- Título.
- Año.
- Nombre y apellido del autor.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Localidad.
- Breve reseña (opcional, máximo 50 palabras).
Se debe entregar el archivo digital en formato JPG, alta resolución (mínimo 300 dpi).
Requisitos y entrega
Las obras deben ser originales y de autoría del participante. No se admitirán imágenes generadas íntegramente mediante inteligencia artificial. Se permiten ajustes básicos de edición sin alterar la esencia de la imagen.
- Recepción de obras: hasta el 31 de agosto de 2026.
- Lugar: Plan Bonarda – Terminal de San Martín, primer piso, oficina 5.
- Horario: de 9 a 13, lunes a viernes.
- Link de bases y condiciones.
Derechos y cronograma oficial
Los autores conservarán la propiedad intelectual. Al participar, autorizan el uso cultural, educativo y turístico de las imágenes, siempre mencionando al autor y sin fines comerciales.
Cronograma:
- Lanzamiento: 8 de julio de 2026.
- Recepción: hasta el 31 de agosto.
- Montaje: 1 al 4 de septiembre.
- Inauguración: 5 de septiembre.
Informes: Teléfono: 2634384517 – Ana Martínez Correo: [email protected] Instagram: @bonarda_argentina
La convocatoria fotográfica de la Semana Nacional del Bonarda invita a capturar la esencia de la vitivinicultura mendocina desde una mirada artística y territorial. Una propuesta que celebra el Bonarda, potencia el talento local y fortalece la identidad cultural de San Martín y la Región Este.
En pocas palabras
- Convocatoria fotográfica: lanzan "Bonarda, retratos que enamoran" en San Martín para la Semana Nacional del Bonarda 2026.
- Temática y participación: se busca retratar el universo vitivinícola; participan fotógrafos mayores de 16 años de la Región Este.
- Entrega de obras: se recibirán hasta el 31 de agosto en la Terminal de San Martín; la exposición se inaugura el 5 de septiembre.