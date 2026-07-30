Bailarines mendocinos llegaron a las semifinales del Mundial de Hip Hop en Estados Unidos

Hace casi una semana que los bailarines mendocinos están compitiendo en el 2026 World Hip Hop Dance Championship, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Foto: Andrómeda Dance School

Sin embargo, detrás del brillo sobre el escenario hay una rutina de sacrificio implacable. Los bailarines entrenan de lunes a sábado, tres horas diarias, combinando sus exigencias escolares y laborales con la alta competencia que exige el hip hop.

"Los chicos aman la academia, se cuidan mutuamente. Practican, se caen, se esguinzan y van igual con la bota o con gripe; no dejan de bailar. En una coreografía cada uno tiene un rol clave para la acrobacia y la sincronización perfecta, si falta uno, se complica para el resto", relata Stella Maris Tello, madre de Eugenia Martínez, una de las bailarinas que está compitiendo desde hace casi una semana en Estados Unidos.

Bailarines en un camino de disciplina y pasión por el hip hop

Tello también reflexionó sobre el valor de estas disciplinas artísticas, que muchas veces no cuentan con la misma visibilidad que los deportes tradicionales.

"Todos creemos por ahí que los deportes son solo el fútbol, el básquet o el rugby. Hay tantas disciplinas que no tenemos en cuenta hasta que lo vivimos en carne propia. Verlos llegar a un quinto lugar mundial y demostrar esta pasión por el hip hop es algo enorme", dijo la mamá de una de las bailarinas de la academia local, orgullosa por el triunfo alcanzado.

Desde hace 25 años que se realiza el World Hip Hop Dance Championship con instancias clasificatorias en Argentina donde los bailarines de Andrómeda Dance School se consagraron campeones en la edición pasada. Además, la academia ya se viene destacando en participaciones de vendimias departamentales como la de Capital.

Y es el tercer año consecutivo que logran una plaza para la competencia mundial en Estados Unidos. Esta vez alcanzaron hasta el momento el quinto puesto de 35 coreografías de hip hop.

"Le pudimos ganar a grupos que son potencia mundial como España, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá", detalla con felicidad plena Daisy Micieli, quien junto a Felipe Rueda está al frente de la academia de danzas urbanas de Mendoza, la primera de su tipo en la región de Cuyo que abrió sus puertas en 2013.

Hace 10 años que Argentina no integraba el podio mundial del hip hop

En medio de los preparativos para subir a escena y competir por un lugar en la final, Daisy atendió a Diario UNO con la voz ronca de nerviosismo, ansiedad y orgullo por sus bailarines. "Pasan sólo 7 grupos a la final que será el sábado, estamos a full", expresó la "crew líder" de Octans Crew que dirige la escuela Andrómeda Dance School y que tiene más de 25 años de docencia en el baile.

Ubicada en la Cuarta Sección de Ciudad (Videla Correa 338), esta academia de danzas ofrece clases para todas las edades. De hecho, los equipos en competencia en Estados Unidos están formados por bailarines prejuveniles, adolescentes y adultos jóvenes.

Daisy recordó que "hace casi 10 años que Argentina no está en semifinales de este mundial de hip hop".

La hora decisiva para los bailarines mendocinos

Además de la precisión técnica y el talento dancístico, los bailarines locales cautivaron con una coreografía bien "argenta", que desde el vestuario albiceleste hasta la bandera argentina flameando emocionaron al público. Las destrezas y coordinación estilística de Octans Crew sorprendió al jurado que no dudó en darles este pase a la semifinal.

Daisy Micieli es la "líder crew" del equipo de bailarines mendocinos que triunfa en Estados Unidos. Foto: Gentileza Daisy Micieli

El elenco mendocino, integrado por jóvenes que viajaron a Arizona (Estados Unidos) hace una semana, afronta este jueves su prueba de fuego. Este jueves a las 23.30 (hora de Argentina), Octans Crew saldrá a la pista a defender su lugar para intentar sellar su pase a la gran final del sábado.

Desde Mendoza, sus familias, compañeros y toda la comunidad acompañan a la distancia el sueño de este grupo de danza hip hop que ya demostró que el talento local no tiene fronteras.