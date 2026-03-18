Pareja mendocina de bailarines ganó la Copa Mundial de Tango de Estambul 2026

Franco Sosa y Romina Moreno, pareja de tango mendocina, campeones del Mundial de Tango de Estambul en Tango Escenario 2026 Hace 7 años que Romina Moreno y Franco Sosa bailan tango juntos. Desde 2022 se fueron a vivir a Buenos Aires y de allí compitieron para llegar a Estambul y ganar la final en Tango Escenario. Foto: Gentileza Marcelo Di Rienzo

En la instancia final participaron destacadas parejas internacionales que se enfrentaron ante un jurado integrado por referentes del tango provenientes de distintos países.

A 13.000 kilómetros de distancia de su lugar de origen y formación, Franco Sosa y Romina Moreno lograron imponerse en una de las categorías más exigentes del campeonato de tango, reservada para parejas que previamente hayan obtenido los primeros puestos en preliminares del circuito o hayan sido seleccionadas mediante audiciones.

Del sueño a la consagración internacional

La historia que llevó a esta pareja mendocina a lo más alto del tango comenzó hace 7 años, cuando empezaron a bailar juntos en la compañía dirigida por Héctor Moreno y Claudia Guzmán, referentes de la danza en Mendoza. Allí se formaron y dieron sus primeros pasos profesionales.

Romina Ayelén Moreno Guzmán es hija de Héctor y Claudia, o sea que sus inicios en el tango vienen de la cuna, así como su talento y pasión por el baile en general. El ballet de sus padres fue el punto de partida para conocer a Franco Sosa y consolidar una pareja de tango que hoy mira el mundo.

En 2022, Romina y Franco habían decidido dar un paso clave en su carrera y se trasladaron a Buenos Aires para perfeccionarse y ampliar sus horizontes dentro del circuito tanguero porteño. “Vinimos a capacitarnos y a crecer más en el tango; la idea fue venir y generar nuevos proyectos”, explicó a Diario UNO el bailarín, mientras se encontraba en el aeropuerto de Estambul junto a su bailarina esperando la hora de retorno a la Argentina.

Franco Sosa y Romina Moreno, pareja de tango mendocina, campeones del Mundial de Tango de Estambul en Tango Escenario 2026 Foto: Gentileza Franco Sosa

El camino hacia Estambul había comenzado en enero, cuando los bailarines mendocinos participaron en la sede argentina de la competencia internacional.

Allí obtuvieron el primer puesto en Tango Escenario, lo que les permitió acceder al premio de viajar con todos los gastos cubiertos a Turquía para disputar las instancias finales del campeonato mundial.

Un triunfo entre las mejores parejas del mundo

Durante el festival en Estambul, los bailarines compitieron primero en semifinales y luego pasaron a la final, realizada en el hotel Pullman, uno de los escenarios centrales del evento. En esa instancia desplegaron una coreografía acompañada por música en vivo de la orquesta Tangobardo que terminó por consagrarlos campeones.

“Fue uno de los días más felices de nuestras vidas. Muchas veces soñamos estos momentos y finalmente llegó”, expresaron los artistas tras conocerse el resultado. Y así quedó demostrado sobre las tablas de Turquía cuando celebraron con una camiseta argentina entre sus manos.

La emoción también quedó reflejada en sus palabras sobre el camino recorrido juntos: “Somos unos afortunados por todo lo que caminamos juntos y por lo que seguiremos caminando. Amamos el tango y nuestra vida se basa en eso. Esto solo es el comienzo”.

Embed - La pareja mendocina Franco Sosa y Romina Moreno, campeona en Mundial de Tango de Estambul

Durante una semana Estambul se rinde a los pies del tango

En la etapa final del campeonato participaron alrededor de 30 parejas provenientes de distintos países. Franco Sosa y Romina Moreno ingresaron directamente a la semifinal por haber ganado la sede argentina en enero pasado.

Esto les permitió a los mendocinos competir entre las mejores duplas del mundo en la competencia de tango de Estambul. que se da en contexto de un festival internacional que durante una semana moviliza a miles de personas en la capital de Turquía.

Es que el campeonato se hace en el marco del Festival de tango de Estambul que reúne a maestros del tango provenientes de Argentina pero también de Rusia, Italia, China, Japón, Líbano y Ucrania. Ellos a su vez integran los jurados de la competencia. También se realizan milongas, workshops, clases y demás actividades referidas al tango.

De Mendoza al circuito internacional del tango

Franco Sosa y Romina Moreno se formaron en Mendoza y hoy desarrollan su carrera artística en Buenos Aires. Él es bailarín de tango y folclore argentino, coreógrafo y artista. Ella, además de bailarina y coreógrafa, es arquitecta. Ambos bailan de miércoles a domingos en Catulo Tango Show, uno de los lugares de cena show más turísticos de la capital argentina. Y además ofrecen performances de danza en eventos privados.

Romina pertenece a una familia ligada al tango: es hija de los reconocidos bailarines y coreógrafos mendocinos Héctor Moreno y Claudia Guzmán, referentes del género en la provincia y maestros de trayectoria internacional.

Como pareja artística, Franco y Romina vienen construyendo una sólida carrera que excede los límites del país. El año pasado fueron finalistas del Mundial de Tango de Buenos Aires en Tango Escenario y en 2023 y 2024 alcanzaron las semifinales del mismo certamen, el más prestigioso de la Argentina y uno de los más convocantes y requeridos del mundo.

Franco Sosa y Romina Moreno, pareja de tango mendocina, campeones del Mundial de Tango de Estambul en Tango Escenario 2026 Por haber ganado el certamen en Tango Escenario, la pareja de bailarines mendocina volverá al Mundial de Estambul el año que viene pero en calidad de maestros. Foto: Gentileza Marcelo Di Rienzo

El triunfo en Estambul abre nuevas oportunidades para los bailarines. Como parte del premio, Franco Sosa y Romina Moreno fueron invitados a participar como maestros en la edición 2027 del festival Tango To Istanbul, donde dictarán clases, realizarán exhibiciones y formarán parte de la programación artística de la competencia.

“Las milongas en Estambul son enormes, pueden reunir entre 2.000 y 3.000 personas en una sola noche. El año que viene vamos a exhibir, dar clases y participar del festival como maestros”, adelantó Romina Moreno.

Ahora van por más en el Mundial de Tango porteño

Mientras tanto, la pareja ya piensa en su próximo objetivo: el Mundial de Tango de Buenos Aires, que se realiza cada año entre agosto y septiembre y es considerado el certamen más importante del género.

“Ahora volvemos a Buenos Aires y vamos a prepararnos para el Mundial que organiza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El año pasado llegamos a la final y este año queremos ir por todo”, concluyó Franco Sosa.

Y de este modo se despiden los bailarines, con la felicidad del premio en Estambul que lejos de paralizarlos los moviliza a trabajar para cumplir más metas y dejar en lo alto a Mendoza dentro del apasionante mundo del tango.