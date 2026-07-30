En el Concejo Deliberante de San Martín se realizó la presentación de la cuarta edición de la Semana Nacional del Bonarda, que se realiza del 1 al 9 de agosto y que reune a municipios, bodegas, instituciones, enólogos, emprendedores y referentes de la vitivinicultura, con el objetivo de promocionar al bonarda, como un gran varietal de la Argentina.
San Martín presentó la 4ª edición de la Semana Nacional del Bonarda
La cuarta edición de la Semana Nacional del Bonarda se desarrollará del 1 al 9 de agosto con eventos en San Martín y otros puntos del país
Semana Nacional del Bonarda
La presentación estuvo a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Sergio Dubé; el secretario de Gobierno de San Martín, Mauricio Petri; la coordinadora del Plan Bonarda, Ana Martínez; el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Mendoza, Felipe Reinaldo y el enólogo Roberto González.
Petri destacó el camino recorrido desde la creación del Plan Bonarda y su consolidación como una política de Estado departamental: "El objetivo de posicionarlo se ha logrado desde la difusión, ahora tenemos que trabajar con los integrantes de la cadena, para fomentar y masificar el consumo", aseguró.
Ana Martínez hizo un repaso de la tarea desarrollada y puso énfasis en la organización de actividades gratuitas y en la necesidad de acercar la cultura del Bonarda a toda la comunidad.
La Semana Nacional del Bonarda tendrá a San Martín, Capital del Bonarda, como principal escenario, aunque la programación también se extenderá a otros puntos como la Ciudad de Mendoza, Junín y Rosario. Durante nueve días se desarrollará una agenda que combinará experiencias enoturísticas, propuestas culturales y gastronómicas, actividades recreativas, catas guiadas, encuentros con especialistas y distintas iniciativas destinadas a acercar el Bonarda a nuevos consumidores.
En ese sentido, Roberto González, uno de los principales impulsores del reconocimiento del Bonarda, expresó su orgullo por la continuidad del Plan, valorando el camino recorrido pese al contexto económico. "Hemos logrado que un producto de la región Este de Mendoza hoy sea reconocido mundialmente. A pesar de los obstáculos estoy convencido que el camino es por esta dirección".
La cuarta edición de la Semana Nacional del Bonarda buscará así renovar el compromiso de toda una región con una cepa que se transformó en símbolo de identidad y desarrollo, y que tiene en San Martín a uno de sus principales territorios de expresión.
La agenda completa de la Semana Nacional del Bonarda en el siguiente link.
En pocas palabras
- Semana Nacional del Bonarda: Se realizará del 1 al 9 de agosto con eventos promocionando el varietal.
- Actividades destacadas: Incluirán experiencias enoturísticas, culturales y gastronómicas en San Martín y otras ciudades.
- Objetivo principal: Posicionar el bonarda como un varietal argentino de reconocimiento mundial y fomentar su consumo.