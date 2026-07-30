San Martín presentó la 4ª edición de la Semana Nacional del Bonarda

Ana Martínez hizo un repaso de la tarea desarrollada y puso énfasis en la organización de actividades gratuitas y en la necesidad de acercar la cultura del Bonarda a toda la comunidad.

La Semana Nacional del Bonarda tendrá a San Martín, Capital del Bonarda, como principal escenario, aunque la programación también se extenderá a otros puntos como la Ciudad de Mendoza, Junín y Rosario. Durante nueve días se desarrollará una agenda que combinará experiencias enoturísticas, propuestas culturales y gastronómicas, actividades recreativas, catas guiadas, encuentros con especialistas y distintas iniciativas destinadas a acercar el Bonarda a nuevos consumidores.

En ese sentido, Roberto González, uno de los principales impulsores del reconocimiento del Bonarda, expresó su orgullo por la continuidad del Plan, valorando el camino recorrido pese al contexto económico. "Hemos logrado que un producto de la región Este de Mendoza hoy sea reconocido mundialmente. A pesar de los obstáculos estoy convencido que el camino es por esta dirección".

La cuarta edición de la Semana Nacional del Bonarda buscará así renovar el compromiso de toda una región con una cepa que se transformó en símbolo de identidad y desarrollo, y que tiene en San Martín a uno de sus principales territorios de expresión.

La agenda completa de la Semana Nacional del Bonarda en el siguiente link.