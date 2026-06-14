De San Martín a Popstars: fue seleccionada para el casting y busca trabajo para cumplir el sueño

milagros machuca dos Milagros debe estar el próximo 8 de julio en Parque Roca, Buenos Aires, para afrontar el casting presencial.

"Me da cosa pedir por alias. Siento que tengo que ganármelo trabajando", cuenta.

Por eso decidió hacer algo diferente: si bien ya es creadora de contenidos para grandes marcas, intenta reforzar sus servicios como creadora de contenido, editora de videos, desarrolladora y programadora a empresas que puedan necesitar su trabajo. Incluso envió propuestas a compañías de transporte para intercambiar contenido digital por los pasajes que necesita para viajar.

Trabajo a cambio de pasajes para poder viajar

"Estoy contactando marcas para ofrecerles mi trabajo a cambio de los pasajes. No busco que nadie me regale nada, sino generar un intercambio justo y real", explica.

La música forma parte de su vida desde mucho antes de imaginar este presente. Creció rodeada de ensayos de rock nacional gracias a sus hermanos, integrantes de la banda mendocina La Menduca.

"Antes de saber hablar ya inventaba melodías", recuerda entre risas.

mili machuca (1) "Estoy contactando marcas para ofrecerles mi trabajo a cambio de los pasajes", dijo Milagros.

A los 13 años comenzó a estudiar canto y desde la adolescencia se presentó a distintos castings y programas televisivos, entre ellos Genios de la Argentina, La Voz y otras producciones nacionales. Aunque muchas veces no logró avanzar de instancia, asegura que cada experiencia fue una escuela que la ayudó a crecer.

Pero la música nunca fue lo único en su vida.

Milagros estudió Abogacía en la Universidad Nacional de Cuyo, carrera que actualmente tiene en pausa, y hoy cursa la Tecnicatura Superior en Farmacia. Además se formó en programación, inglés, marketing y producción multimedia.

"Creo profundamente en el esfuerzo y en la formación constante. La disciplina que pongo en mis estudios es la misma que aplico a la música", afirma.

Esa perseverancia fue la que la llevó a enviar nuevamente un casting este año.

La recompensa después de soñar y trabajar mucho tiempo

Cuando recibió la noticia de que había superado la primera etapa virtual de Popstars, sintió que el trabajo silencioso de tantos años comenzaba a tener una recompensa.

"Sentí que todo el esfuerzo finalmente valía la pena", resume.

Desde diciembre se encuentra desempleada, por lo que el viaje representa un desafío económico importante. Sin embargo, lejos de resignarse, eligió buscar alternativas.

"Necesito el apoyo de mi provincia para llegar, pero quiero hacerlo trabajando. Mi compromiso es ir, dar lo mejor de mí y representar a Mendoza con toda la humildad y el amor posible".

mili creadora de contenido dos "Sentí que todo el esfuerzo finalmente valía la pena", resume Milagros.

Mientras espera respuestas de empresas interesadas en contratar sus servicios, continúa preparándose para el casting.

Todavía la producción del programa no brindó demasiados detalles sobre las siguientes etapas del concurso. Lo único confirmado es que deberá presentarse presencialmente en Buenos Aires para intentar seguir avanzando.

Y aunque el futuro es incierto, Milagros se aferra a una convicción que la acompaña desde niña: "Los sueños se cumplen".

Cómo seguirla y conocer su trabajo

Quienes deseen conocer su trabajo como creadora de contenido pueden encontrarla en Instagram como @machuca.mili, donde comparte producciones vinculadas al mundo de la belleza, el lifestyle y el contenido digital.