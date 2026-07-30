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Inter Miami presentó su nueva camiseta "Cenit" con Messi como figura

Lionel Messi presentó la nueva indumentaria del Inter Miami para lo que resta de la temporada 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Messi presentó la tercera camiseta del Inter Miami. 

Messi presentó la tercera camiseta del Inter Miami. 

Lionel Messi está de regreso en Inter Miami luego de concluir su participación en su sexto Copa del Mundo. Tras unos días de descanso en Rosario, el capitán de la Selección argentina viajó a Estados Unidos y se reincorporó al esquema de trabajo del equipo que dirige Guillermo Hoyos.

Entre las actividades que llevó a cabo en su regreso, a Messi le tocó posar con la nueva camiseta del Inter Miami nombrada como "Cenit".

Messi lució la nueva indumentaria de la colección del Inter Miami

"Cenit" es la tercera camiseta de la colección del Inter Miami para la temporada 2026. La indumentaria está inspirada en el nuevo estadio, el NU Stadium, hogar de las Garzas para continuar compitiendo en la MLS y distintos certámenes.

Messi fue la figura en la presentación de la tercera camiseta del Inter Miami.

Messi fue la figura en la presentación de la tercera camiseta del Inter Miami.

Su diseño presenta una base blanca luminosa, con detalles en negro, rosa y verde agua: Los colores son los clásicos de la franquicia, sumado a los tonos que se han empleado como alternativos en otra camiseta de este 2026.

Las líneas se inspiran en el patrón arquitectónico de la cubierta del nuevo estadio reflejando la esencia que unirá a jugadores, hinchas y los trabajadores de la institución.

Messi fue la figura principal en la presentación de la tercera camiseta pero también lucieron la indumentaria los argentinos Facundo Mura, Mateo Silvetti y Germán Berterame, junto al flamante refuerzo, el brasileño Casemiro.

Inter Miami estrenará este nuevo uniforme el próximo sábado 1 de agosto cuando se enfrente a Columbus Crew por la MLS. Además, los primeros 10.000 hinchas en ingresar al estadio serán beneficiados con una camiseta blanca exclusiva del Youth Fútbol Night, a modo de obsequio especial creado para la ocasión.

La colección de "Cenit" también incluye una chaqueta, zapatillas y pantalones.

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