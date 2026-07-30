Inter Miami presentó su nueva camiseta "Cenit" con Messi como figura

Messi fue la figura en la presentación de la tercera camiseta del Inter Miami.

Su diseño presenta una base blanca luminosa, con detalles en negro, rosa y verde agua: Los colores son los clásicos de la franquicia, sumado a los tonos que se han empleado como alternativos en otra camiseta de este 2026.

Las líneas se inspiran en el patrón arquitectónico de la cubierta del nuevo estadio reflejando la esencia que unirá a jugadores, hinchas y los trabajadores de la institución.

Messi fue la figura principal en la presentación de la tercera camiseta pero también lucieron la indumentaria los argentinos Facundo Mura, Mateo Silvetti y Germán Berterame, junto al flamante refuerzo, el brasileño Casemiro.

Inter Miami estrenará este nuevo uniforme el próximo sábado 1 de agosto cuando se enfrente a Columbus Crew por la MLS. Además, los primeros 10.000 hinchas en ingresar al estadio serán beneficiados con una camiseta blanca exclusiva del Youth Fútbol Night, a modo de obsequio especial creado para la ocasión.

La colección de "Cenit" también incluye una chaqueta, zapatillas y pantalones.