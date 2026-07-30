Franco Colapinto quiere ganar el premio a la maniobra del mes de la F1: así podés hacer para votarlo

Al encarar la recta de Kemmel, Colapinto aprovechó la succión del monoplaza de Racing Bulls junto a la carga eléctrica que había acumulado pacientemente, metió su auto por la línea interna y completó la doble superación antes de llegar a la chicana, con los tres vehículos transitando casi en paralelo a máxima velocidad.

Al término de la prueba, el argentino analizó el detrás de escena del movimiento en diálogo con ESPN: "Fui ahorrando un par de vueltas antes. Ahorraba en un par de sectores que era difícil de pasar y la usé en otro momento. Al final, hay que ser inteligentes con eso y utilizar las oportunidades cuando ves que aparecen. A veces, por suerte, les cuesta mirar los espejos".

La espectacularidad de la jugada hizo recordar inmediatamente al histórico 2x1 que el finlandés Mika Häkkinen ejecutó en ese mismo punto en la temporada 2000 frente a Michael Schumacher y Ricardo Zonta.

Dicha analogía circuló con fuerza en portales especializados de todo el mundo y disparó la viralización de las imágenes a bordo del argentino en las redes sociales, cobrando especial relevancia dado que la transmisión oficial en vivo apenas había emitido la acción en una recuadro secundario.

Franco Colapinto se está preparando para correr en el Gran Premio de los Países Bajos.

Los competidores de la nómina y el paso a paso para respaldar a Colapinto

La carrera por la condecoración mensual correspondiente a julio ubica al piloto argentino frente a otros cuatro momentos destacados del campeonato. Entre los contendientes figuran Max Verstappen superando a Lewis Hamilton en Hungría, el propio Hamilton rebasando a Arvid Lindblad en la misma pista, el adelantamiento de Verstappen sobre Isack Hadjar en Silverstone y la acción de Lawson frente a Oscar Piastri y Lindblad en territorio austríaco.

En las primeras horas de la votación, las preferencias manifestadas en redes sociales perfilaron como principales favoritas a la maniobra del argentino y a la superación de Verstappen ante Hamilton. Frente a este panorama, el acompañamiento de la afición argentina adquiere una relevancia decisiva para influir de manera directa en el resultado definitivo.

Quienes deseen respaldar a Colapinto deben ingresar al sitio web oficial de la Fórmula 1 e iniciar sesión o registrarse sin costo en la plataforma F1 Unlocked haciendo click en el siguiente link: ¡Quiero votar por el argentino!. El período de emisión de votos permanecerá habilitado hasta las 12 (horario de Argentina) del 5 de agosto, concediendo además a los participantes la oportunidad de ingresar en un sorteo por trofeos oficiales y entradas al F1 Paddock Club para una competencia de la temporada 2027.