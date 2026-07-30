"El Haaland sudamericano" no irá a Boca: los motivos

La entidad cordobesa estableció un valor de salida fijado en cinco millones de dólares, una cifra que la cúpula Xeneize consideró inasumible para concretar la operación. Frente a esa cotización desmedida para sus planes, los encargados de llevar adelante el mercado de pases resolvieron no avanzar en las negociaciones y dar por concluido el diálogo.

De esta manera el conjunto de la Ribera dejó sin efecto el interés de sumar al delantero de 32 años a su plantel profesional, quien se quedará en Córdoba para continuar defendiendo los colores del Pirata.

"El Haaland sudamericano" fue resistido por los hinchas del Xeneize ya que en el Torneo Apertura - en 14 encuentros - no convirtió goles, aunque si realizó 6 asistencias y había logrado inflar la red en un partido por Copa Argentina.

Boca prefirió no pagar los 5 millones que pidieron por Passerini.

El presidente del Pirata había expresado: "Sé cuánto vale para mí. Hoy es el Haaland sudamericano. Yo lo traje a Belgrano y es un nueve que ha cumplido. Si hay rumores, es porque algo le ven. No tiene cláusula de salida y tiene contrato hasta diciembre 2028".

Los otros apuntados por Boca

El Xeneize tiene otras opciones en carpeta, pero también son caras: