Independiente Rivadavia recibe a Huracán en el Bautista Gargantini: hora, TV y formaciones

Por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia se verá las caras con Huracán. El duelo tendrá lugar este jueves, desde las 19, y se disputará en el estadio Bautista Gargantini.
Independiente Rivadavia tendrá su primer partido del semestre en el Bautista Gargantini. Este jueves, desde las 19, recibirá a Huracán
Por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia se verá las caras con Huracán. El duelo tendrá lugar este jueves, desde las 19, y se disputará en el estadio Bautista Gargantini.
El árbitro encargado de impartir justicia en tierras mendocinas será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR dirá presente Daniel Zamora. Podrán seguir la previa, el partido y el post, en vivo, por Radio Nihuil. La transmisión oficial estará a cargo de TNT Sports.
81 días desde el 9 de mayo de 2026, fecha en la que Independiente Rivadavia dijo por última vez presente en el Bautista Gargantini. Aquella jornada fue derrota 2-1 ante Unión por los octavos de final del Torneo Apertura.
Esta será la segunda presentación del equipo comandado por Alfredo Berti en el Clausura. En el debut, en condición de visitante, igualó sin goles ante Atlético Tucumán.
Pensando en el mano a mano de este jueves ante el Globo, el director técnico tiene pensado repetir el mismo equipo que salió desde el inicio en Tucumán ante el Decano.
Nicolás Bolcato seguirá siendo el dueño de los tres palos. La línea defensiva estará conformada por Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi.
Leonel Bucca, Leonard Costa y José Florentín ocuparán el sector del mediocampo. En ofensiva dirán presente Matías Fernandez, Alex Arce (el capitán) y Fabrizio Sartori.
Huracán, por su parte, llegará al Bautista Gargantini tras ganarle a Banfield por 1-0 en el Tomás Adolfo Ducó. Jordy Caicedo, que jugó el Mundial 2026 con Ecuador, fue el encargado de convertir tras la asistencia de Leonardo Gil.