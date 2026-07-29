Independiente Rivadavia recibe a Huracán en el Bautista Gargantini: hora, TV y formaciones

Esta será la segunda presentación del equipo comandado por Alfredo Berti en el Clausura. En el debut, en condición de visitante, igualó sin goles ante Atlético Tucumán.

Pensando en el mano a mano de este jueves ante el Globo, el director técnico tiene pensado repetir el mismo equipo que salió desde el inicio en Tucumán ante el Decano.

Nicolás Bolcato seguirá siendo el dueño de los tres palos. La línea defensiva estará conformada por Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi.

Leonel Bucca, Leonard Costa y José Florentín ocuparán el sector del mediocampo. En ofensiva dirán presente Matías Fernandez, Alex Arce (el capitán) y Fabrizio Sartori.

Huracán, por su parte, llegará al Bautista Gargantini tras ganarle a Banfield por 1-0 en el Tomás Adolfo Ducó. Jordy Caicedo, que jugó el Mundial 2026 con Ecuador, fue el encargado de convertir tras la asistencia de Leonardo Gil.

Probables formaciones