El DT de Huracán Las Heras Pablo Jofré es el constructor de este equipo que se ilusiona con el ascenso

Desde su llegada el equipo realizó una gran campaña y lo llevó al Globo a una instancia importante en el Federal A. Pablo Jofré habló con Ovación de esta etapa que vive en calle Olascoaga, se lo nota muy entusiasmado al entrenador.

Pablo Jofré con todo su cuerpo técnico de Huracán Las Heras.

"La verdad que estamos felices por el objetivo que hemos cumplido. El club hace mucho que no podía clasificar a la Zona Campeonato. Es algo muy lindo para el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes y esta gran hinchada", aseguró Pablo Jofré a Ovación.