El DT de Huracán Las Heras Pablo Jofré es el constructor de este equipo que se ilusiona con el ascenso

Pablo Jofré se refirió a los que representa la hinchada del club y la segunda fase que afrontará el Globo. "Sabemos lo que representa la gente de Huracán Las Heras, el apoyo que nos dan partido a partido. Tenemos una segunda experiencia cuando lo conseguimos con Gutiérrez Sport Club. Ahora estamos enfocado en los partidos que se vienen en la etapa que arranca el domingo y es otro campeonato, con partidos muy duros, vamos a estar para llegar lo más alto posible, vamos a dejar todo para dejar al club lo más alto posible ", afirmó.
Con respecto al estilo de juego, manifestó: "Al grupo siempre le hacemos entender que todos los jugadores son importantes para poder lograr objetivos importantes. Tenemos un equipo que es protagonista en todas las canchas".
Huracán Las Heras clasificó a la Zona Campeonato del Federal A, en el primer objetivo cumplido
Prensa Huracán Las Heras
El fixture de Huracán Las Heras
- Fecha 1 (2/8) vs Cipolletti (V)
- Fecha 2 (8/8) vs. Olimpo (L)
- Fecha 3 (12/8) vs. Alvarado (V)
- Fecha 4 (16/8) vs. Juventud Antoniana (L)
- Fecha 5 (23/8) Libre
- Fecha 6 (30/8) vs. Villa Mitre (V)
- Fecha 7 (6/9) vs. Argentino (L)
- Fecha 8 (13/9) vs. Kimberley (V)
- Fecha 9 (20/9) vs. Atenas (L)