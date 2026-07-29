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El DT de Huracán Las Heras Pablo Jofré es el constructor de este equipo que se ilusiona con el ascenso

Pablo Jofré, DT de Huracán Las Heras habló tras la clasificación a la etapa Campeonato del Federal A. El Globo debutará este domingo con Cipolletti en Río Negro

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Pablo Jofré logró como DT un objetivo muy importante, clasificar a a Huracán Las Heras a la etapa campeonato.

Pablo Jofré logró como DT un objetivo muy importante, clasificar a a Huracán Las Heras a la etapa campeonato.

Con la conducción del entrenador Pablo Jofré, Huracán Las Heras se ilusiona con seguir dando pelea en el Torneo Federal A. El Globo se ubicó cuarto en la fase regular y se clasificó a la Zona Campeonato, este domingo tendrá su estreno ante Cipolletti, en Río Negro, desde las 15.30, por la la Zona B.

Desde su llegada el equipo realizó una gran campaña y lo llevó al Globo a una instancia importante en el Federal A. Pablo Jofré habló con Ovación de esta etapa que vive en calle Olascoaga, se lo nota muy entusiasmado al entrenador.

Pablo Jofré con todo su cuerpo técnico de Huracán Las Heras.

Pablo Jofré con todo su cuerpo técnico de Huracán Las Heras.

"La verdad que estamos felices por el objetivo que hemos cumplido. El club hace mucho que no podía clasificar a la Zona Campeonato. Es algo muy lindo para el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes y esta gran hinchada", aseguró Pablo Jofré a Ovación.

Pablo Jofré se refirió a los que representa la hinchada del club y la segunda fase que afrontará el Globo. "Sabemos lo que representa la gente de Huracán Las Heras, el apoyo que nos dan partido a partido. Tenemos una segunda experiencia cuando lo conseguimos con Gutiérrez Sport Club. Ahora estamos enfocado en los partidos que se vienen en la etapa que arranca el domingo y es otro campeonato, con partidos muy duros, vamos a estar para llegar lo más alto posible, vamos a dejar todo para dejar al club lo más alto posible ", afirmó.

Con respecto al estilo de juego, manifestó: "Al grupo siempre le hacemos entender que todos los jugadores son importantes para poder lograr objetivos importantes. Tenemos un equipo que es protagonista en todas las canchas".

Huracán Las Heras clasificó a la Zona Campeonato del Federal A, en el primer objetivo cumplido

Huracán Las Heras clasificó a la Zona Campeonato del Federal A, en el primer objetivo cumplido

El fixture de Huracán Las Heras

  • Fecha 1 (2/8) vs Cipolletti (V)
  • Fecha 2 (8/8) vs. Olimpo (L)
  • Fecha 3 (12/8) vs. Alvarado (V)
  • Fecha 4 (16/8) vs. Juventud Antoniana (L)
  • Fecha 5 (23/8) Libre
  • Fecha 6 (30/8) vs. Villa Mitre (V)
  • Fecha 7 (6/9) vs. Argentino (L)
  • Fecha 8 (13/9) vs. Kimberley (V)
  • Fecha 9 (20/9) vs. Atenas (L)

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