Sorpresivo: Se confirmó en Godoy Cruz la salida de un jugador que era clave para Pablo De Muner

"Estoy contento de jugar en Godoy Cruz, y poder hacerlo en el Feliciano Gambarte", reconoció el jugador tras el partido ante Central Norte, de Salta, en el triunfo por 2 a 1 en el Feliciano Gambarte, el pasado domingo. Dos días después rescindió su contrato, con el club que lo vio nacer futbolísticamente, en una situación extraña.

Esta salida de Valentín Burgoa llega en la previa del partido que jugará Godoy Cruz de visitante con Ferro, el líder del Grupo A. Este partido se jugará el próximo sábado desde las 15.30, en Caballito.

El jugador era una buena variantes en la mitad de la cancha tras las salidas de Matías Ramírez y Tomás Pozzo. Habrá que ver que piensa el entrenador Pablo De Muner que lo tenía como pieza clave en el equipo.

Las bajas en Godoy Cruz