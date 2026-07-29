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Sorpresivo: Se confirmó en Godoy Cruz la salida de un jugador que era clave para Pablo De Muner

Valentín Burgoa había regresado a Godoy Cruz, venía jugando de titular, estuvo en los últimos dos partidos, y rescindió su contrato

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Valentín Burgoa rescindió su contrato en Godoy Cruz, en forma sorpresiva, venía jugando como titular.

Valentín Burgoa rescindió su contrato en Godoy Cruz, en forma sorpresiva, venía jugando como titular.

Este miércoles se confirmó la rescisión del contrato de Valentín Burgoa con Godoy Cruz, el club donde se inició y que había regresado tras su préstamo en el Orense de Ecuador. El jugador tenía contrato hasta diciembre de este año. El volante venía jugando de titular en el equipo dirigido por Pablo De Muner, jugó los últimos dos partidos ante Defensores de Belgrano y Central Norte de Salta, en el Feliciano Gambarte

Valentín Burgoa jugó el domingo pasado en el partido ante Central Norte de Salta, en el Feliciano Gambarte

Valentín Burgoa jugó el domingo pasado en el partido ante Central Norte de Salta, en el Feliciano Gambarte

El jugador había regresado de su préstamo en Orense, de Ecuador, y ahora regresaría al mismo club, con el pase en su poder. Aparentemente los motivos de su salida fueron que no se pusieron de acuerdo para renovar el contrato.

En su etapa en el Tomba Valentín Burgoa ha jugado 106 partidos, fue cedido a varios clubes, entre ellos Huracán de Parque Patricios y Sarmiento de Junín.

"Estoy contento de jugar en Godoy Cruz, y poder hacerlo en el Feliciano Gambarte", reconoció el jugador tras el partido ante Central Norte, de Salta, en el triunfo por 2 a 1 en el Feliciano Gambarte, el pasado domingo. Dos días después rescindió su contrato, con el club que lo vio nacer futbolísticamente, en una situación extraña.

Esta salida de Valentín Burgoa llega en la previa del partido que jugará Godoy Cruz de visitante con Ferro, el líder del Grupo A. Este partido se jugará el próximo sábado desde las 15.30, en Caballito.

El jugador era una buena variantes en la mitad de la cancha tras las salidas de Matías Ramírez y Tomás Pozzo. Habrá que ver que piensa el entrenador Pablo De Muner que lo tenía como pieza clave en el equipo.

Las bajas en Godoy Cruz

  • Luciano Pascual (Almirante Brown)
  • Mariano Santiago (Almirante Brown)
  • Bruno Barrionuevo (Huracán Las Heras)
  • Tomás Pozzo (Defensor Sporting de Uruguay)
  • Matías Funes (Miramar de Uruguay)
  • Matías Ramírez (Águilas Doradas de Colombia)

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