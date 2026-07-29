El Pity Martínez, ¡qué loco que está!: del error ante Nacional a un caliente descargo en sus redes

El 9 uruguayo no perdonó y descontó colocando el marcador con un parcial 3 a 1, complicando el desarrollo del partido.

Para colmo, más tarde, a los 31 Maximiliano Silvera logró descontar una vez más, por lo que quedaba mucho partido por delante y estaban a tan solo un gol de empatar la serie; algo que no sucedió ya que el gol de Santiago Lopéz a los 82 lanzó por el suelo toda oportunidad de una histórica remontada y sentenció la clasificación de Tigre.

El Pity Martínez hizo un caliente descargo en sus redes

Una vez concretada la victoria el Pity Martínez salió a expresarse en las redes sociales y publicó una historia donde abraza a Jabes Saralegui, el 10 de Tigre, con una frase que sorprendió a más de a uno: "A 8vos y que la chupen todos. Vamos Matador"; acompañada de íconos con los colores del conjunto de Victoria y brazos de "fuerza".

28 y 10: Pity Martínez y Jabes Saralegui se fundieron en un gran abrazo.

Durante el partido también una imagen que causó buenas sensaciones ya que el mediocampista mendocino con 33 años celebró y aplaudió el gol de Santiago López (delantero de 20 años) que representó su primer gol en la Primera División de Tigre.

Tigre debutó con una caída en el Torneo Clausura frente a Estudiantes de Río Cuarto y el jueves 5 de agosto enfrentará a partir de las 21.15 a Belgrano por la segunda fecha; aunque la situación es entendible ya que había posicionado todas sus energías en la difícil llave contra Nacional por Copa Sudamericana.

En cuanto al torneo internacional enfrentará al Montevideo City Torque el 12 de agosto y el 19, primero de local y luego de visitante.