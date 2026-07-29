Neymar ratificó su retiro definitivo de la Selección de Brasil: "Di mi sangre"

En su momento, la decisión pareció haber sido tomada en caliente luego de un nuevo fracaso con Brasil. Sin embargo, el astro brasileño ratificó su salida luego de varias semanas transcurridas desde aquel episodio. "Mi etapa con la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo", dijo Neymar luego de jugar con el Santos.

No habrá más jogo bonito del 10 ni en la Copa América 2027 ni en el Mundial 2030. La decisión está tomada. "Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más", sentenció.

Neymar cerró así su participación con la Selección de Brasil con cuatro Mundiales disputados (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la actual edición), 130 partidos con la Verdeamarela y 80 goles (9 en Mundiales); y dos títulos: Copa Confederaciones (2013) y medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.