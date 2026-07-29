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No hay vuelta atrás

Neymar ratificó su retiro definitivo de la Selección de Brasil: "Di mi sangre"

Neymar ratificó su retiro de la Selección de Brasil luego de marcar dos goles en el empate de Santos ante Chapecoense por el Brasileirao

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Neymar confirmó su retiro de la Selección de Brasil luego de un partidos del Santos.

Neymar confirmó su retiro de la Selección de Brasil luego de un partidos del Santos.

Neymar dio por finalizado su ciclo en la Selección de Brasil luego de la eliminación de la Verdeamarela ante Noruega en octavos de final del Mundial 2026. En el candor de la angustia por una nueva frustración con la Canarinha, el astro brasileño decidió poner punto final a sus 34 años.

En una entrevista luego del cruce del Santos ante Chapecoense, Neymar ratificó su salida de la Selección de Brasil de manera definitiva.

Neymar ratificó su retiro de la Selección de Brasil

El silbato final tras la eliminación de la Verdeamarela del Mundial 2026 terminó de sentenciar una historia que estaba prácticamente anunciada. Neymar anunció su retiro la Selección de Brasil en diálogo con Globo Esporte TV. "Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí", señaló el 10 quien debutó con la camiseta de la Canarinha un 10 de agosto pero de 2010, en ese mismo estadio el MetLife de Nueva Jersey, en un amistoso ante Estados Unidos.

En su momento, la decisión pareció haber sido tomada en caliente luego de un nuevo fracaso con Brasil. Sin embargo, el astro brasileño ratificó su salida luego de varias semanas transcurridas desde aquel episodio. "Mi etapa con la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo", dijo Neymar luego de jugar con el Santos.

No habrá más jogo bonito del 10 ni en la Copa América 2027 ni en el Mundial 2030. La decisión está tomada. "Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más", sentenció.

Neymar cerró así su participación con la Selección de Brasil con cuatro Mundiales disputados (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la actual edición), 130 partidos con la Verdeamarela y 80 goles (9 en Mundiales); y dos títulos: Copa Confederaciones (2013) y medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

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