Popurrí con todo lo que dejó San Lorenzo - Gimnasia: el arquero homenajeado, la gran atajada y más

"El que no salta es un inglés"

Además, antes del partido entre Cuervos y Lobos los hinchas locales revivieron un recuerdo mundialista al cantar la popular canción que está haciendo presente en todos los estadios del fútbol argentino.

Se jugaban los 10 minutos del primer tiempo cuando Orlando Gill tenía las pelotas en sus manos y se disponía a comenzar una contra cuando Agustín Módica, el 9 del Lobo, se escondió detrás del arquero para intentar quitarle la pelota.

El paraguayo logró verlo y lo señaló con el dedo, despertando la risa del delantero a quien le dijeron "¡piedra libre!".

Gill se quedó con un atajadón

Se disputaba el minuto 40 del primer tiempo y mientras Gimnasia se llenaba la boca de gol tras un cabezazo en el corazón del área de San Lorenzo, apareció el número 12 paraguayo para ahogarle el grito al Lobo, en lo que podría haber significado la apertura del marcador.

El popurrí del segundo tiempo entre San Lorenzo y Gimnasia

Volea, golazo...pero hubo offside

Alejo Córdoba, defensor del Cuervo, subió para intentar cabecear en un córner, pero el destino quiso que la pelota le quedara a su dispocisión en el borde del área chica. El número 35 de 22 años y de 1.87 de altura no dudó: sacó una volea letal con su pie derecho clavándola en el fondo de la red.

No obstante, fue anulado por offise, para tranquilidad de los hinchas mendocino.

Así anunció Gimnasia la caída frente a San Lorenzo.

Era el segundo de San Lorenzo

El árbitro Fernando Echenique fue el encargado de impartir justicia en el partido y cuando se cumplieron los 90 minutos reglamentarios decidió agregar 5 minutos más. Fue así que en el minuto 95 hubo córner para Gimnasia, quienes no supieron aprovechar la oportunidad y se venía una contra letal para el Cuervo, pero el colegiado determinó el final del partido, despertando la sonrisa de Pipo Gorosito.

De igual manera, cuando el centro cayó en el área hubo falta del Lobo, luego falta del Santo y ahí llegó la decisión del réferi en terminar el partido.