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"Era una pesadilla"

Franco Mastantuono convirtió en el amistoso del Real Madrid, pero las críticas son una constante

Aprovechando que la mayoría de los titulares del Real Madrid están de vacaciones, Franco Mastantuono suma minutos y continuidad en los partidos amistosos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Mastantuono suma minutos y goles en el Real Madrid.

Franco Mastantuono suma minutos y goles en el Real Madrid.

José Mourinho llegó al Real Madrid con el objetivo de cambiarle la cara a un equipo que acumula dos temporadas sin títulos. Sin embargo, su arribo implicó tomar decisiones complejas en un vestuario lleno de estrellas. Una de sus primeras medidas fue comunicarle a Franco Mastantuono que saldría cedido para sumar minutos y experiencia.

Esto responde a la "Fórmula Endrick" como principal antecedente, quien fue prestado al Olympique de Lyon para comenzar a pisar fuerte en Europa y luego de rendir a gran nivel, regresó a la Casa Blanca, aunque tampoco se descarta una nueva cesión.

Jos&eacute; Mourinho le baj&oacute; el pulgar a Franco Mastantuono, pero lo est&aacute; utilizando.

José Mourinho le bajó el pulgar a Franco Mastantuono, pero lo está utilizando.

Franco Mastantuono aprovecha para sumar minutos

Como gran parte del plantel está de vacaciones es que el entrenador portugués le está dando continuidad al ex River, quien anotó en los dos partidos amistosos de la pretemporada: el único gol del partido en Real Madrid 1 - Alcorcón 0 y el tercero en la goleada por 4 a 1 frente al Leganés.

Durante el martes el Estadio Alfredo Di Stéfano abrió sus puertas durante 45 minutos para que la prensa pudiera ver las diferentes alternativas del enfrentamiento entre el equipo blanco y El Lega. Allí Mastantuono se mostró despierto al captar un rebote del arquero Juan Soriano y dentro del área chica mandó la pelota al fondo de la red.

No obstante, aunque esté sumando minutos y haya convertido dos goles, las críticas continúan a flor de piel y el Diario As fue el principal medio español que más le cayó al argentino; por su lado, Diario Marca prefirió tirarle un piropo.

Franco MAstantuono volvi&oacute; a convertir para el Real Madrid, pero parece que no fue suficiente.

Franco MAstantuono volvió a convertir para el Real Madrid, pero parece que no fue suficiente.

Los comentarios de los diarios españoles sobre Franco Mastantuono

Diario As no se anduvo con rodeos y criticó el juego del argentino hasta que logró convertir su gol: "Estaba viviendo algo que si no era una pesadilla, se le parecía mucho. Lo intentaba, pero no le salía absolutamente nada".

En tanto sobre el primer amistoso As remarcó que "desaprovechó" la oportunidad de ganarse la confianza del entrenador porque después de recibir la falta del Alcorcón que culminó con un penal a favor que malogró Arda Güller el argentino "se fue apagando poco a poco".

Las críticas también fueron parte del análisis de Mundo Deportivo quien catalogó su rendimiento como "irregular" y dejó una frase que caló hondo en quienes apoyan los primeros pasos del jugador de 18 años en Europa: "Sigue dejando la sensación de que su nivel no alcanza para ser el extremo derecho titular del Real Madrid".

Diario Marca brindó un panorama diferente al de sus colegas ya que sobre el partido con Alcorcón mencionaron que "fue el más enchufado" en comparación con sus compañeros de equipo, mientras que en esta oportunidad detallaron que fue quien "aglutinaba el peligro por la derecha".

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