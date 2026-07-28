Franco Mastantuono convirtió en el amistoso del Real Madrid, pero las críticas son una constante

Durante el martes el Estadio Alfredo Di Stéfano abrió sus puertas durante 45 minutos para que la prensa pudiera ver las diferentes alternativas del enfrentamiento entre el equipo blanco y El Lega. Allí Mastantuono se mostró despierto al captar un rebote del arquero Juan Soriano y dentro del área chica mandó la pelota al fondo de la red.

No obstante, aunque esté sumando minutos y haya convertido dos goles, las críticas continúan a flor de piel y el Diario As fue el principal medio español que más le cayó al argentino; por su lado, Diario Marca prefirió tirarle un piropo.

Franco MAstantuono volvió a convertir para el Real Madrid, pero parece que no fue suficiente.

Los comentarios de los diarios españoles sobre Franco Mastantuono

Diario As no se anduvo con rodeos y criticó el juego del argentino hasta que logró convertir su gol: "Estaba viviendo algo que si no era una pesadilla, se le parecía mucho. Lo intentaba, pero no le salía absolutamente nada".

En tanto sobre el primer amistoso As remarcó que "desaprovechó" la oportunidad de ganarse la confianza del entrenador porque después de recibir la falta del Alcorcón que culminó con un penal a favor que malogró Arda Güller el argentino "se fue apagando poco a poco".

Las críticas también fueron parte del análisis de Mundo Deportivo quien catalogó su rendimiento como "irregular" y dejó una frase que caló hondo en quienes apoyan los primeros pasos del jugador de 18 años en Europa: "Sigue dejando la sensación de que su nivel no alcanza para ser el extremo derecho titular del Real Madrid".

Diario Marca brindó un panorama diferente al de sus colegas ya que sobre el partido con Alcorcón mencionaron que "fue el más enchufado" en comparación con sus compañeros de equipo, mientras que en esta oportunidad detallaron que fue quien "aglutinaba el peligro por la derecha".