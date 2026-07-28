Alerta en Boca porque analiza no jugar en La Bombonera contra Estudiantes

Dichas tareas de reacondicionamiento se enfocaron de manera particular en el sector que históricamente recibe menos luz solar. Sin embargo, el tiempo destinado para la recuperación de la hierba no habría sido el suficiente para asegurar que la cancha quedara en un estado uniforme.

Esa marcada diferencia de la superficie se apreció con claridad durante el duelo correspondiente a la Copa Sudamericana ante O'Higgins, cuando el césped mostró una evidente disparidad respecto al resto del campo. Dicha condición irregular del suelo terminó condicionando el desarrollo normal del partido.

El campo de juego de la cancha de Boca complicó el partido y puede causar lesiones.

¿Boca jugará contra Estudiantes fuera de su cancha?

El objetivo de la dirigencia Xeneize es jugar el partido contra el Pincha en casa, pero en caso de que el campo de juego no lo permita es que analizaron hacerlo en Huracán, aunque hasta el momento no se ha tomado una determinación definitiva y la medida se mantiene como una acción preventiva mientras prosiguen los trabajos sobre la cancha.

El margen de tiempo es cada vez menor, la decisión deberá oficializarse a lo largo de los próximos días para definir las cuestiones logísticas en caso de confirmar la mudanza. El encuentro está programado para el miércoles 5 de agosto, mientras que por la fecha 4 tendrá que recibir a Vélez, pero todavía falta mucho para ello.

De tener que dejar La Bombonera temporalmente, no representaría un hecho inédito para el club. En febrero de 2024, el Xeneize ya debió trasladar su localía al estadio Nuevo Gasómetro para recibir a Sarmiento por el mismo motivo: una resiembra que no brindó sus frutos en los tiempos esperados.