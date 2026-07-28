Tomás Etcheverry (31° en el ranking) tuvo su debut este martes en el ATP 500 de Washington enfrentando en primera ronda al estadounidense Brandon Nakashima (33°). El platense cayó en sets corridos, 6-3, 6-4; tras 1 hora, 21 minutos, y 34 segundo de juego.
Tomás Etcheverry se despidió pronto del ATP 500 de Washington
El platense Tomás Etcheverry perdió en sets corridos contra el estadounidense Brandon Nakashima en la primera ronda del ATP 500 de Washington
Nakashima deberá enfrentarse ahora en este certamen del ATP Tour que se juega en contra el ganador del duelo entre el estadounidense Trevor Svajda (436°) y el checo Jakub Mensik (17) en segunda ronda.
Debut y derrota para Tomás Etcheverry en el ATP 500 de Washington
Este fue el segundo juego entre Etcheverry y Nakashima, donde el primero data del 2024, cuando se enfrentaron en los octavos de final del ATP 500 de Barcelona. En aquella ocasión, el triunfo quedó en manos del argentino, quien se impuso por 3-6, 7-6(5) y 6-4.
Sin embargo, el enfrentamiento de este martes podría ser muy diferente, ya que, en 2024 jugaron en polvo de ladrillo y esta vez lo harán en una cancha rápida.
Etcheverry está teniendo un más que aceptable 2026, donde conquistó su primer título al ganar el ATP 500 de Río. Además, viene de alcanzar las semifinales en el ATP 250 de Kitzbühel, donde fue superado por el kazajo Aleksandr Bublik.
Actualmente, ocupa el puesto número 31 del ranking, aunque en caso de seguir con los buenos resultados que viene cosechando puede ilusionarse con terminar el año cerca del top 20.
En pocas palabras
- Tomás Etcheverry: Sufrió una derrota en su debut en el ATP 500 de Washington.
- Resultado: Cayó ante el estadounidense Brandon Nakashima en sets corridos por 6-3 y 6-4.
- Contexto: El platense venía de una buena temporada con un título y una semifinal reciente.