Tomás Etcheverry se despidió pronto del ATP 500 de Washington

Nakashima deberá enfrentarse ahora en este certamen del ATP Tour que se juega en contra el ganador del duelo entre el estadounidense Trevor Svajda (436°) y el checo Jakub Mensik (17) en segunda ronda.

Debut y derrota para Tomás Etcheverry en el ATP 500 de Washington

Este fue el segundo juego entre Etcheverry y Nakashima, donde el primero data del 2024, cuando se enfrentaron en los octavos de final del ATP 500 de Barcelona. En aquella ocasión, el triunfo quedó en manos del argentino, quien se impuso por 3-6, 7-6(5) y 6-4.