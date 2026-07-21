Román Burruchaga dio el campanazo y eliminó a Stanislas Wawrinka del Abierto de Estoril

El argentino tomó la iniciativa desde el comienzo cuando quebró el saque de su rival en el primer juego gracias a la solidez desde la devolución, aunque el suizo respondió de inmediato para igualar el marcador.

Burruchaga volvió a recuperar la ventaja con un nuevo quiebre, confirmó por primera vez su servicio para colocarse 4-2 y administró la diferencia con autoridad hasta quedarse con el primer parcial por 6-4.

En el segundo set ambos sostuvieron sus primeros turnos de saque tras superar oportunidades de quiebre y Wawrinka elevó el nivel, dominó los intercambios con su derecha y consiguió una ruptura en el sexto game.

Burruchaga reaccionó con una recuperación inmediata después de levantar un 0-40, pero el suizo volvió a quebrar en el décimo juego y cerró el parcial por 6-4 para igualar el encuentro.

El tercer set comenzó con un Wawrinka impreciso, situación que Burruchaga aprovechó para quebrar de entrada y luego confirmar la ventaja tras un exigente turno de servicio pero el argentino volvió a romper el saque del suizo y tomó una diferencia de doble quiebre.

Aunque Wawrinka descontó cuando su rival sacó para partido, Burruchaga mantuvo la calma y selló el triunfo con un definitivo 6-3 para avanzar a los octavos de final en Estoril.