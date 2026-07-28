La Policía de Chile detuvo en la región de Los Lagos al exoficial Nelson Haase Mazzei, el último de los condenados fugitivos por el histórico crimen del cantautor Víctor Jara y del director de prisiones Littré Quiroga durante la dictadura militar.
Capturaron en Chile a un militar que estaba prófugo y acusado de asesinar a Víctor Jara
Esta captura ayuda a dar un paso muy importante en la historia de Chile y en la lucha por los derechos humanos
Se trata de un hecho trascendental para la historia judicial y los derechos humanos en Chile. El exmilitar Nelson Haase Mazzei se encontraba prófugo desde agosto de 2023. A continuación los detalles de su detención.
¿Cómo detuvieron a Mazzei?
El arresto de Haase Mazzei se concretó tras una intensa labor de rastreo realizada por los organismos policiales chilenos. El exoficial fue localizado en una propiedad rural dentro de la comuna de Puyehue, ubicada en la región de Los Lagos, a unos 850 kilómetros al sur de la capital.
Inmediatamente tras su detención, la ministra de la causa, Paola Plaza, emitió la orden formal de ingreso penitenciario para que el criminal comience a cumplir su pena efectiva de 25 años de presidio, ratificada por la Corte Suprema de Chile en agosto de 2023 por delitos de lesa humanidad.
El crimen contra Víctor Jara ocurrió en los primeros días tras el golpe de Estado liderado por el dictador Augusto Pinochet en septiembre de 1973. El influyente trovador y docente de la Universidad Técnica del Estado fue detenido y trasladado al entonces Estadio de Chile (actualmente denominado Estadio Víctor Jara), recinto que fue transformado en un centro masivo de detención y tortura.
Allí, el artista chileno sufrió severas golpizas y torturas físicas. Su cuerpo sin vida fue encontrado días después cerca del Cementerio Metropolitano con 44 impactos de bala y contundentes evidencias de la violencia infligida.
Gracias a la captura de Nelson Haase Mazzei, las autoridades chilenas han logrado encarcelar al último de los condenados por esta causa judicial emblemática. En el fallo definitivo de 2023, la Corte Suprema había condenado a penas similares a otros seis exuniformados e imputó al antiguo fiscal militar Rolando Melo Silva como encubridor de los hechos.