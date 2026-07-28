En la antesala de una vista de la competitiva y federal categoría del automovilismo nacional a Cuyo, el piloto mendocino Tomás Vitar, líder absoluto de la divisional Clase 2 de Turismo Nacional, encendió las alarmas la semana pasada anunciando su retiro por falta de apoyo económico.
Tomás Vitar superó los problemas económicos y seguirá corriendo en el Turismo Nacional
El mendocino Tomás Vitar, líder de la Clase 2 del Turismo Nacional, estuvo a punto de abandonar por falta de apoyo económico, pero logró ayuda y seguirá
El piloto de Guaymallén es una de la grandes realidades del automovilismo de competición junto a su vecino Julián Santero. Tomi Vitar fue campeón 2025 de la Clase 3 del Turismo Pista, y este año marcha como líder en la Clase 2 del Turismo Nacional. Entre semana se puso en duda su participación en San Juan.
Esta vez "billetera" no mató a piloto: Tomás Vitar no se baja del TN
Tomas Vitar anunció hace una semana su salida por cuestiones económicas, motivadas por la baja de uno de sus principales sponsors. "Duele muchísimo tomar esta decisión cuando estábamos puntero del campeonato, pero la salida de quien sostenía gran parte del proyecto hace imposible que podamos continuar" posteó con tristeza el mendocino.
El líder del campeonato, al mando de un Nissan March, de inmediato sintió en carne propia la buena energía del mundo de los "fierros", y en eso tuvo mucho que ver su vecino de Guaymallén Julián Santero, vigente campeón del Turismo Nacional Clase 2, y que ahora marcha tercero este temporada, quien fue el primero en ofrecerle ayuda.
Finalmente, la novela terminó bien, y el piloto mendocino pudo confirmar públicamente su participación en el Gran Premio a disputarse este fin de semana en el circuito San Juan Villicum de la vecina provincia por la 7ª fecha de la temporada. "Vamos a seguir nomás. Espero que todo esto sirva para demostrar que al automovilismo lo hace la gente, los fanáticos, las empresas que apoyan, los periodistas que difunden y todos los que tiran para el mismo lado. Si hoy vuelvo a correr, es gracias a ustedes; a todos los que ayudaron, siéntanse parte de lo que viene, porque si no hubiese sido por todo lo que hicieron, hoy estaría en mi casa y no preparando todo para ir a correr", anunció en sus cuentas de redes sociales Tomy.
Tomás Vitar: "Gracias a todos"
"Gracias a todos por cada mensaje, a todos los que ayudaron a tocar puertas y sobre todo a quienes las abrieron. Vamos a tratar de dejar a la Provincia de Mendoza bien arriba. Ahora, me toca hacer mi parte", concluyó el joven piloto, que ya está trabajando de cara a las actividades que tendrán inicio oficial el sábado (1 de agosto), y la carrera principal el domingo siguiente en el autódromo de Albardón.
Esta será la segunda visita de la categoría de la APAT en la vecina provincia, ya que en mayo se disputó la cuarta cita de la temporada, donde Tomás Vitar consiguió el cuarto puesto. En la última presentación, corrida en Termas de Río Hondo, finalizó en el 8° puesto, defendiendo su primer lugar en el campeonato de Clase 2.
En pocas palabras
- Tomás Vitar: El piloto mendocino, líder de la Clase 2 de Turismo Nacional, anunció su retiro por falta de apoyo económico.
- Apoyo inesperado: Tras la baja de un sponsor, recibió ayuda de colegas como Julián Santero para continuar.
- Participación asegurada: Vitar confirmó su presencia en la próxima fecha del Turismo Nacional en San Juan, agradeciendo el respaldo recibido.