Tomás Vitar superó los problemas económicos y seguirá corriendo en el Turismo Nacional

El líder del campeonato, al mando de un Nissan March, de inmediato sintió en carne propia la buena energía del mundo de los "fierros", y en eso tuvo mucho que ver su vecino de Guaymallén Julián Santero, vigente campeón del Turismo Nacional Clase 2, y que ahora marcha tercero este temporada, quien fue el primero en ofrecerle ayuda.

Amigos y seguidores de Tomi Vitar realizaron una campaña solidaria para apoyar al destacado deportista mendocino que corre en el Turismo nacional y estará presente este fin de semana en el San Juan Villicum.

Finalmente, la novela terminó bien, y el piloto mendocino pudo confirmar públicamente su participación en el Gran Premio a disputarse este fin de semana en el circuito San Juan Villicum de la vecina provincia por la 7ª fecha de la temporada. "Vamos a seguir nomás. Espero que todo esto sirva para demostrar que al automovilismo lo hace la gente, los fanáticos, las empresas que apoyan, los periodistas que difunden y todos los que tiran para el mismo lado. Si hoy vuelvo a correr, es gracias a ustedes; a todos los que ayudaron, siéntanse parte de lo que viene, porque si no hubiese sido por todo lo que hicieron, hoy estaría en mi casa y no preparando todo para ir a correr", anunció en sus cuentas de redes sociales Tomy.

Tomás Vitar: "Gracias a todos"

"Gracias a todos por cada mensaje, a todos los que ayudaron a tocar puertas y sobre todo a quienes las abrieron. Vamos a tratar de dejar a la Provincia de Mendoza bien arriba. Ahora, me toca hacer mi parte", concluyó el joven piloto, que ya está trabajando de cara a las actividades que tendrán inicio oficial el sábado (1 de agosto), y la carrera principal el domingo siguiente en el autódromo de Albardón.

Esta será la segunda visita de la categoría de la APAT en la vecina provincia, ya que en mayo se disputó la cuarta cita de la temporada, donde Tomás Vitar consiguió el cuarto puesto. En la última presentación, corrida en Termas de Río Hondo, finalizó en el 8° puesto, defendiendo su primer lugar en el campeonato de Clase 2.