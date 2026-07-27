A diez años del estreno de la original Soy Luna, Disney Plus regresa con la historia juvenil que conquistó a Latinoamérica y Europa, se trata de Soy Luna: Volver a rodar.
Llegó a Disney Plus la comedia juvenil que cautivó al mundo y rompe récords
A diez años del estreno de la original Soy Luna, Disney Plus regresa con la historia juvenil que conquistó a Latinoamérica y Europa
Una década después de que Soy Luna conquistara las pantallas de Latinoamérica y Europa, la serie de Disney Plus retorna con una nueva historia: Soy Luna: Volver a rodar, la cual promete revivir el patinaje, la música y los enredos amorosos que marcaron a toda una generación y a su estrella principal, Karol Sevilla.
Tras un accidente que la dejó fuera de juego, Luna regresa a su querido Jam & Roller. Volver a ponerse los patines no será fácil, sobre todo cuando el plan de un villano oculto empieza a complicarle la vida.
Además, se enfrentará a un dilema, dividida entre antiguos amores. Entre canciones, aventuras y reencuentros con amigos, Luna tendrá que superar muchos obstáculos para cumplir su sueño.
Disney Plus: de qué trata la serie Soy Luna: ¡Vamos a rodar otra vez!
Después de un misterioso accidente que la alejó de las pistas, Luna regresa a su querido Jam & Roller, el lugar que la vio crecer y convertirse en una patinadora reconocida.
Volver a ponerse los patines no será fácil, y mucho menos cuando el plan de un villano oculto comience a complicarle el camino.
Entre canciones nuevas y clásicos inolvidables, aventuras, reencuentros con amigos y viejas heridas que vuelvan a abrirse, Luna deberá enfrentar traiciones, obstáculos y un dilema del corazón al debatirse entre amores del pasado.
En esta nueva aventura, Luna luchará por dejar atrás lo que la lastimó y entender que las historias que nos contamos pueden cambiar nuestro destino.
Y, con la ayuda de sus patines, hará todo lo posible por volver a sentir esas "alas en los pies" que tanto extrañaba.
Disney Plus: reparto de la serie Soy Luna: ¡Vamos a rodar otra vez!
- Karol Sevilla
- Michael Ronda
- Ruggero Pasquarelli
- Carolona Kopelioff
- Malena Rarner
- Gastón Vietto
- Agustín Bernasconi