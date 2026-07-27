Llegó a Disney Plus la comedia juvenil que cautivó al mundo y rompe récords

Además, se enfrentará a un dilema, dividida entre antiguos amores. Entre canciones, aventuras y reencuentros con amigos, Luna tendrá que superar muchos obstáculos para cumplir su sueño.

Disney Plus: de qué trata la serie Soy Luna: ¡Vamos a rodar otra vez!

Después de un misterioso accidente que la alejó de las pistas, Luna regresa a su querido Jam & Roller, el lugar que la vio crecer y convertirse en una patinadora reconocida.

Volver a ponerse los patines no será fácil, y mucho menos cuando el plan de un villano oculto comience a complicarle el camino.

Entre canciones nuevas y clásicos inolvidables, aventuras, reencuentros con amigos y viejas heridas que vuelvan a abrirse, Luna deberá enfrentar traiciones, obstáculos y un dilema del corazón al debatirse entre amores del pasado.

En esta nueva aventura, Luna luchará por dejar atrás lo que la lastimó y entender que las historias que nos contamos pueden cambiar nuestro destino.

Y, con la ayuda de sus patines, hará todo lo posible por volver a sentir esas "alas en los pies" que tanto extrañaba.

Disney Plus: reparto de la serie Soy Luna: ¡Vamos a rodar otra vez!

Karol Sevilla

Michael Ronda

Ruggero Pasquarelli

Carolona Kopelioff

Malena Rarner

Gastón Vietto

Agustín Bernasconi

Tráiler de la serie Soy Luna: ¡Vamos a rodar otra vez!