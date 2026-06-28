Disney Plus tiene uno de los más completos catálogos de películas entre las que se encuentra esta excelente comedia romántica con Tom Hardy, se trata de Esto es la guerra.
Tom Hardy la rompe con esta excelente comedia romántica
Disney Plus tiene uno de los más completos catálogos de películas entre las que se encuentra esta excelente comedia romántica con Tom Hardy
Esto es la guerra es una comedia romántica llena de escenas de acción, que mezcla los relatos clásicos de espías con la típica comedia sobre la guerra de sexos.
Y todo bajo el control en la producción por parte de su estrella femenina, Reese Whiterspoon, quien se hace acompañar de los emergentes Chris Pine y Tom Hardy en el reparto para una premisa que se centra en un triángulo amoroso adornado con tiros.
FDR (Pine) y Tuck (Hardy) son dos agentes de la CIA, sofisticados y los mejores en su trabajo, que por providencia se enamoran de la misma mujer (Whiterspoon), naciendo entre ellos, amigos del alma, una rivalidad que termina afectando a su profesión.
No sé hasta qué punto resulta vergonzoso ser testigos de cómo ambos agentes utilizan todos los medios a su disposición hablamos de agentes federales, preparados para la lucha, expertos en armas, y con todo tipo de juguetitos de espionaje mientras compiten por la chica de sus sueño.
Disney Plus: de qué trata la película Esto es la guerra
Dos agentes de la CIA (Chris Pine y Tom Hardy), grandes amigos desde la infancia, se enamoran de la misma mujer (Reese Witherspoon).
Su amistad desaparece y se enzarzan en una batalla de proporciones épicas que pondrá en jaque a la ciudad de Nueva York.
Foster y Tuck son agentes semisecretos, dinámicos, valientes y sobre todo muy amigos, a pesar de sus diferencias de carácter… un día descubren que se han enamorado de la misma chica.
Ninguno está dispuesto a renunciar a ella así que deciden elaborar un estricto reglamento… y que gane el mejor.
Disney Plus: reparto de la película Esto es la guerra
- Tom Hardy
- Chris Pine
- Reese Witherspoon
- Til Schweiger
- Angela Bassett
- Chelsea Handler