Tom Hardy la rompe con esta excelente comedia romántica

FDR (Pine) y Tuck (Hardy) son dos agentes de la CIA, sofisticados y los mejores en su trabajo, que por providencia se enamoran de la misma mujer (Whiterspoon), naciendo entre ellos, amigos del alma, una rivalidad que termina afectando a su profesión.

No sé hasta qué punto resulta vergonzoso ser testigos de cómo ambos agentes utilizan todos los medios a su disposición hablamos de agentes federales, preparados para la lucha, expertos en armas, y con todo tipo de juguetitos de espionaje mientras compiten por la chica de sus sueño.

Disney Plus: de qué trata la película Esto es la guerra

Dos agentes de la CIA (Chris Pine y Tom Hardy), grandes amigos desde la infancia, se enamoran de la misma mujer (Reese Witherspoon).

Su amistad desaparece y se enzarzan en una batalla de proporciones épicas que pondrá en jaque a la ciudad de Nueva York.

Foster y Tuck son agentes semisecretos, dinámicos, valientes y sobre todo muy amigos, a pesar de sus diferencias de carácter… un día descubren que se han enamorado de la misma chica.

Ninguno está dispuesto a renunciar a ella así que deciden elaborar un estricto reglamento… y que gane el mejor.

Disney Plus: reparto de la película Esto es la guerra

Tom Hardy

Chris Pine

Reese Witherspoon

Til Schweiger

Angela Bassett

Chelsea Handler

Tráiler de la película Esto es la guerra