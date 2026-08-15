Robot de la NASA realiza un descubrimiento en Marte: una gema mineral

Claves del descubrimiento

La cristalización de una gema mineral requiere condiciones geológicas específicas. El corindón necesita concentraciones altas de aluminio con niveles bajos de silicio. Las tres detecciones ocurrieron en fragmentos de roca dominados por plagioclasa. La plagioclasa es un feldespato capaz de absorber todo el aluminio disponible.

"Su formación requiere por lo general composiciones enriquecidas en aluminio o pobres en silicio, o se forma típicamente a altas temperaturas o en asociación con procesos tectónicos", explicaron Ollila con sus colegas en el artículo. "Por lo tanto, su detección en rocas marcianas es sorprendente", agregaron.

El robot examinó las rocas Hampden River, Coffee Cove o Smiths Harbour mediante espectroscopía de luminiscencia resuelta en el tiempo. Las tres rocas son fragmentos sueltos sobre el suelo del cráter. Los picos de emisión coincidieron con los patrones del corindón terrestre. Las muestras pudieron haber viajado desde otra zona de Marte.

Hipótesis

Los científicos continúan intentando conocer el origen del descubrimiento.

Los investigadores creen que un choque colosal originó el cráter Jezero hace miles de millones de años. Las inmensas presiones generaron el entorno ideal para la aparición del corindón. Los procesos metamórficos profundos en la Tierra operan de manera similar. La interacción de fluidos calientes con las rocas pudo facilitar la química necesaria.

"Si se obtuviera una muestra central de ese afloramiento para llevarla a la Tierra, se podrían realizar muchos más análisis para determinar de manera concluyente cómo se formó ese corindón, lo que proporcionaría una comprensión más completa de la historia marciana", concluyeron los autores. La futura recolección de las muestras permitirá confirmar el origen exacto del mineral.