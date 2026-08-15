El robot Perseverance de la NASA logró un descubrimiento sin precedentes en Marte. Los científicos identificaron rastros de corindón en rocas claras del cráter Jezero. El corindón es el mineral base de los rubíes o zafiros terrestres. Las muestras marcianas mostraron indicios de cromo, el elemento químico que otorga a los rubíes su característico tono rojizo.
Robot de la NASA realiza un descubrimiento en Marte: una gema mineral
El robot Perseverance de la NASA logró un descubrimiento clave en Marte. Los científicos hallaron una gema mineral inesperada
"De forma muy inesperada, el análisis TRL de la SuperCam en tres rocas sueltas ricas en plagioclasa en el borde del cráter mostró firmas claras de corindón con cromo", escribió el equipo liderado por la geoquímica Ann Ollila.
Los investigadores del Laboratorio Nacional de Los Álamos publicaron su análisis completo en la revista Geophysical Research Letters. Los resultados confirmaron grandes similitudes con los espectros de las gemas terrestres.
Claves del descubrimiento
La cristalización de una gema mineral requiere condiciones geológicas específicas. El corindón necesita concentraciones altas de aluminio con niveles bajos de silicio. Las tres detecciones ocurrieron en fragmentos de roca dominados por plagioclasa. La plagioclasa es un feldespato capaz de absorber todo el aluminio disponible.
"Su formación requiere por lo general composiciones enriquecidas en aluminio o pobres en silicio, o se forma típicamente a altas temperaturas o en asociación con procesos tectónicos", explicaron Ollila con sus colegas en el artículo. "Por lo tanto, su detección en rocas marcianas es sorprendente", agregaron.
El robot examinó las rocas Hampden River, Coffee Cove o Smiths Harbour mediante espectroscopía de luminiscencia resuelta en el tiempo. Las tres rocas son fragmentos sueltos sobre el suelo del cráter. Los picos de emisión coincidieron con los patrones del corindón terrestre. Las muestras pudieron haber viajado desde otra zona de Marte.
Hipótesis
Los investigadores creen que un choque colosal originó el cráter Jezero hace miles de millones de años. Las inmensas presiones generaron el entorno ideal para la aparición del corindón. Los procesos metamórficos profundos en la Tierra operan de manera similar. La interacción de fluidos calientes con las rocas pudo facilitar la química necesaria.
"Si se obtuviera una muestra central de ese afloramiento para llevarla a la Tierra, se podrían realizar muchos más análisis para determinar de manera concluyente cómo se formó ese corindón, lo que proporcionaría una comprensión más completa de la historia marciana", concluyeron los autores. La futura recolección de las muestras permitirá confirmar el origen exacto del mineral.
En pocas palabras
- Descubrimiento inesperado: el robot Perseverance de la NASA halló corindón, mineral base de rubíes y zafiros, en rocas de Marte.
- Características del hallazgo: las rocas marcianas contienen cromo, lo que otorga un tono rojizo similar a las gemas terrestres.
- Origen probable: ae postula que un antiguo impacto generó las condiciones de alta presión y temperatura para la formación del corindón en el cráter Jezero.