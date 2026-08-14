El descubrimiento de decenas de hombres enterrados con esposas que todavía confunde a la arqueología

El descubrimiento

Julianne R. Stamer, integrante del Centro de Investigación Bioarqueológica de la Universidad Estatal de Arizona, lideró el análisis de isótopos de estroncio en el esmalte dental. El estroncio ingresa a los dientes a partir de los alimentos consumidos durante la infancia.

Dicho proceso deja una firma química vinculada al lugar de crecimiento de la persona. Los investigadores comparan esos marcadores con los valores locales conocidos para ubicar geográficamente los primeros años de un individuo.

El equipo evaluó muestras de 66 cadáveres de la fosa de la Explanada: los datos demostraron que un 97 por ciento de los hombres masacrados poseía orígenes locales. La cifra coincide casi en su totalidad con la población más amplia de Falero, donde el 96 por ciento de los evaluados también nació en la zona.

Las causas de la masacre

Los resultados del trabajo sugieren un escenario de violencia comunitaria. Los expertos descartan un ataque foráneo o la presencia de un ejército invasor, aunque algunos historiadores sostienen que la sepultura masiva refleja el surgimiento del poder estatal en Atenas. La metrópolis comenzaba a castigar los delitos de forma conjunta en lugar de dejar la justicia en manos de particulares.

Otros analistas argumentan una posible etapa de caos político en la zona. Atenas carecía de un sistema fuerte para resolver disputas pacíficamente durante aquella época. El nuevo informe de arqueología confirma además una baja tasa de migración en la región de Ática para el período Arcaico.