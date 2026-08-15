Un descubrimiento fuera de lugar deja a los arqueólogos confundidos

El objeto procede de Urville-Nacqueville, en la región francesa de Francia.

El descubrimiento del arma

El suelo anegado protegió la madera de la descomposición durante milenios. El arma posee una envergadura de 54 centímetros y fue tallada en una rama de un árbol de la familia del manzano. Varias tiras de hierro reforzaron la estructura, mientras que las marcas visibles sugieren su uso reiterado como proyectil.