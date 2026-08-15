Un arma curva de madera hallada en un asentamiento de la Edad del Hierro en la costa de Normandía permite observar la vida cotidiana europea antigua. Este descubrimiento, datado entre los años 120 y 80 a.C., se asemeja a un bumerán, aunque los especialistas en arqueología lo clasifican como una vara arrojadiza.
Un descubrimiento fuera de lugar deja a los arqueólogos confundidos
Un inusual descubrimiento de un arma de madera de 2.100 años en Francia aporta nuevos datos sobre la arqueología de la Edad del Hierro
El objeto procede de Urville-Nacqueville, en la región francesa de Francia.
El descubrimiento del arma
El suelo anegado protegió la madera de la descomposición durante milenios. El arma posee una envergadura de 54 centímetros y fue tallada en una rama de un árbol de la familia del manzano. Varias tiras de hierro reforzaron la estructura, mientras que las marcas visibles sugieren su uso reiterado como proyectil.
Este instrumento servía para la caza, probablemente de aves acuáticas, en lugar de retornar al lanzador como los modelos modernos. Los estudios experimentales confirman una trayectoria curva apta para esta actividad. La presencia de restos de aves en el lugar refuerza esta hipótesis de trabajo.
El objeto apareció en una zanja junto a depósitos deliberados que incluían una pelvis de équido, un cráneo de perro y costillas de ballena. Esta disposición sugiere una función ritual dentro del asentamiento. Los expertos vinculan este descubrimiento con el término latino cateia, utilizado por escritores clásicos para describir proyectiles curvos.
En pocas palabras
- Descubrimiento: hallan arma de madera de 2.100 años en Francia.
- Arqueología: se asemeja a un bumerán, pero se clasifica como vara arrojadiza.
- Contexto: el objeto hallado en Urville-Nacqueville data entre 120 y 80 a.C.