Disney Plus: de qué se trata la serie La última

La última es una serie española de drama que cuenta principalmente una historia generacional sobre la lucha por abrirse camino ante las adversidades, la complicidad entre varias personas, el poder de la amistad, el amor y la madurez.

Candela es una chica que traba en una empresa de logística mientras intenta conseguir su sueño: convertirse en cantante. A pesar de que parecía que no lo iba a conseguir, un productor ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar.

Esa misma noche, Candela se encuentra con Diego, un antiguo compañero de su instituto que persigue otro sueño: convertirse en boxeador profesional. Ilusión, empoderamiento, valentía, decepción y superación son los principales ingredientes de esta historia.

Miguel Bernardeau

Aitana Ocaña

Jorge Motos

Sandra Cervera

Jorge Perugorría

