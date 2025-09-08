El Ejército Republicano Irlandés (IRA) fue una organización paramilitar que luchó por la independencia de Irlanda del Norte del Reino Unido con el objetivo de unirla a la República de Irlanda.

Surgido en el contexto del conflicto político y religioso que dividió a la región, el IRA fue parte centrar de un largo periodo de violencia conocido como The Troubles (El Conflicto), que tuvo lugar entre los años 60 y 90 del siglo pasado.

Utilizando tácticas como atentados, secuestros y enfrentamientos armados, las actividades del IRA impactaron profundamente la vida de quienes vivieron en esa época en Irlanda del Norte.

Disney Plus: de qué se trata la serie No digas nada

No digas nada está basada en el libro best seller de Patrick Radden Keefe, la nueva serie de Disney Plus, No digas nada, es una atrapante historia de asesinato y memoria ambientada en Irlanda del Norte durante el conflicto norirlandés.

nodigasnada Lola Petticrew. Se luce en la serie de Disney Plus, No digas nada.

Compuesta por nueve episodios, No digas nada abarca cuatro décadas, comenzando con la impactante desaparición de Jean McConville, una madre soltera de diez hijos que fue secuestrada de su casa en 1972 y nunca más se la volvió a ver con vida.

Disney Plus: reparto de la serie No digas nada

Lola Petticrew

Hazel Doupe

Anthony Boyle

Josh Finan

Maxine Peake

