Liam Neeson. Brilla en la película de los hermanos Coen

Liam Neeson. Brilla en la película de los hermanos Coen, La balada de Buster Scruggs. 

Netflix tiene uno de los mejores catálogos de series y películas, una muestra de esto es que dentro de él, tiene la espectacular película de los hermanos Coen y en la que trabaja, Liam Neeson, se trata de La balada de Buster Scruggs.

Liam Neeson. Una vez m&aacute;s, el genial actor, brilla en Netflix con una pel&iacute;cula de los hermanos Coen.&nbsp;

Liam Neeson. Una vez más, el genial actor, brilla en Netflix con una película de los hermanos Coen.

Inicialmente concebida como una mini-serie para Netflix, La Balada de Buster Scruggs, el reciente y ambicioso proyecto de los hermanos Ethan y Joel Coen, terminó lanzándose al público en formato de largometraje.

El estilo tan característico de los realizadores está presente a lo largo de esta heterogénea colección de seis historias, todas ellas situadas en el Viejo Oeste norteamericano.

Una antología del wéstern a través de seis relatos cuyos protagonistas van desde un pistolero cantarín, a un atracador de bancos, un cómico itinerante o una joven que cruza el desierto en una caravana de carromatos en busca de marido.

Netflix: de qué se trata la película La balada de Buster Scruggs

La película La balada de Buster Scruggs es una antología de seis capítulos, cada uno enfocado desde una perspectiva distinta con respecto a la frontera norteamericana y a los peculiares personajes que habitan en sus alrededores.

Cada parte cuenta una historia distinta basada en las convenciones del lejano Oeste de los Estados Unidos.

Hermanos Coen. Joel y Ethan Coen dirigen magistralmente La balada de Busten Scruggs.

Hermanos Coen. Joel y Ethan Coen dirigen magistralmente La balada de Busten Scruggs.

El capítlo donde el tono se hace más oscuro es con Meal Ticket. Liam Neeson va de pueblito en pueblito con un espectáculo sin igual: un hombre sin piernas ni brazos que recita con brío y poder todo tipo de pasajes literarios, desde Shakespeare hasta poemas de Shelley pasando por el discurso de Gettysburg.

El problema es que a cada pueblo que llegan, menos público acude a ver el show, por lo que el empresario tendrá que tomar una decisión al respecto. Probablemente, sea el episodio más cruel de todos.

Netflix: reparto de la película La balada de Buster Scruggs

  • Tim Blake Nelson
  • Zoe Kazan
  • Tom Waits
  • James Franco
  • Liam Neeson
  • Harry Melling
  • Bill Heck
  • Brendan Gleeson

Trailer de la película La balada de Buster Scruggs

Embed - La balada de Buster Scruggs | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película La balada de Buster Scruggs, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La balada de Buster Scruggs se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película La balada de Buster Scruggs se puede ver en Netflix.
  • España: la película La balada de Buster Scruggs se puede ver en Netflix.

