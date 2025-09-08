Una antología del wéstern a través de seis relatos cuyos protagonistas van desde un pistolero cantarín, a un atracador de bancos, un cómico itinerante o una joven que cruza el desierto en una caravana de carromatos en busca de marido.

Netflix: de qué se trata la película La balada de Buster Scruggs

La película La balada de Buster Scruggs es una antología de seis capítulos, cada uno enfocado desde una perspectiva distinta con respecto a la frontera norteamericana y a los peculiares personajes que habitan en sus alrededores.

Cada parte cuenta una historia distinta basada en las convenciones del lejano Oeste de los Estados Unidos.

labalada Hermanos Coen. Joel y Ethan Coen dirigen magistralmente La balada de Busten Scruggs.

El capítlo donde el tono se hace más oscuro es con Meal Ticket. Liam Neeson va de pueblito en pueblito con un espectáculo sin igual: un hombre sin piernas ni brazos que recita con brío y poder todo tipo de pasajes literarios, desde Shakespeare hasta poemas de Shelley pasando por el discurso de Gettysburg.

El problema es que a cada pueblo que llegan, menos público acude a ver el show, por lo que el empresario tendrá que tomar una decisión al respecto. Probablemente, sea el episodio más cruel de todos.

Netflix: reparto de la película La balada de Buster Scruggs

Tim Blake Nelson

Zoe Kazan

Tom Waits

James Franco

Liam Neeson

Harry Melling

Bill Heck

Brendan Gleeson

Trailer de la película La balada de Buster Scruggs

