Un joven con fuertes convicciones nacionalistas es reclutado cuando estalla la Primera Guerra Mundial por el ejército alemán. Es enviado al frente occidental junto con la mayoría de su clase. Durante el combate, sufre fuertes traumas y vive aterrorizado con morir en tierra de nadie.

Netflix: de qué se trata la película Sin novedad en el frente

La película Sin novedad en el frente, nos introduce desde un inicio dentro de un grupo de jóvenes alemanes que se disponen a alistarse para ir al frente.

El protagonista, Paul Baumer (Felix Krammerer), no recibe el apoyo familiar necesario para poder unirse a las tropas, pero sus amigos y él deciden falsificar el documento.

sinnovedad Tremenda película bélica. Sin novedad en el frente, es la película de Netflix que ganó 4 Premios Oscar.

Con su frase "soy hombre muerto" (refiriéndose a la reprimenda que recibirá por parte de sus progenitores al conocer la noticia), sentencia poéticamente el destino trágico que encontrará en las trincheras.

Allí tan solo hay destrucción. La ligereza e incluso felicidad con la que el grupo recibe los uniformes y emprende su marcha hacia la batalla, pronto quedará oscurecida por los horrores de la guerra.

Netflix: reparto de la película Sin novedad en el frente

Felix Kammerer

Albrecht Schuch

Aaron Hilmer

Moritz Klaus

Edin Hasanovic

Daniel Brühl

Sebastian Hülk

Adrian Grünewald

Trailer de la película Sin novedad en el frente

Embed - Sin novedad en el frente | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Sin novedad en el frente, según la zona geográfica