Un joven con fuertes convicciones nacionalistas es reclutado cuando estalla la Primera Guerra Mundial por el ejército alemán. Es enviado al frente occidental junto con la mayoría de su clase. Durante el combate, sufre fuertes traumas y vive aterrorizado con morir en tierra de nadie.
Netflix: de qué se trata la película Sin novedad en el frente
La película Sin novedad en el frente, nos introduce desde un inicio dentro de un grupo de jóvenes alemanes que se disponen a alistarse para ir al frente.
El protagonista, Paul Baumer (Felix Krammerer), no recibe el apoyo familiar necesario para poder unirse a las tropas, pero sus amigos y él deciden falsificar el documento.
Tremenda película bélica. Sin novedad en el frente, es la película de Netflix que ganó 4 Premios Oscar.
Con su frase "soy hombre muerto" (refiriéndose a la reprimenda que recibirá por parte de sus progenitores al conocer la noticia), sentencia poéticamente el destino trágico que encontrará en las trincheras.
Allí tan solo hay destrucción. La ligereza e incluso felicidad con la que el grupo recibe los uniformes y emprende su marcha hacia la batalla, pronto quedará oscurecida por los horrores de la guerra.
Netflix: reparto de la película Sin novedad en el frente
- Felix Kammerer
- Albrecht Schuch
- Aaron Hilmer
- Moritz Klaus
- Edin Hasanovic
- Daniel Brühl
- Sebastian Hülk
- Adrian Grünewald
Trailer de la película Sin novedad en el frente
Dónde ver la película Sin novedad en el frente, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Sin novedad en el frente se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Sin novedad en el frente se puede ver en Netflix.
- España: la película Sin novedad en el frente se puede ver en Netflix.