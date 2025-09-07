Albrecht Schuch. Es uno de los dos actores alemanes protagonista del gran filme

Albrecht Schuch. Es uno de los dos actores alemanes protagonista del gran filme, Sin novedad en el frente. 

Netflix tiene el mejor catálogo de series y películas, la mejor muestra es porque tiene la película alemana ganadora de 4 Premios Oscar, Sin novedad en el frente.

sinnovedad1
Sin novedad en el frente. Esta gran cinta alemana de Netflix gan&oacute; 4 Premios Oscar.&nbsp;

Sin novedad en el frente. Esta gran cinta alemana de Netflix ganó 4 Premios Oscar.

Sin novedad en el frente es una película de Netflix aclamada por la crítica y con una presencial descomunal en los premios de Hollywood, algo que pocas producciones europeas han conseguido. Ganó 4 Premios Oscar además de recibir múltiples premios en Europa.

Nueva adaptación de la novela de Erich Maria Remarque, esta película de Edward Berger nos sumerge en los horrores de la Primera Guerra Mundial en los últimos días de las trincheras.

Un joven con fuertes convicciones nacionalistas es reclutado cuando estalla la Primera Guerra Mundial por el ejército alemán. Es enviado al frente occidental junto con la mayoría de su clase. Durante el combate, sufre fuertes traumas y vive aterrorizado con morir en tierra de nadie.

Netflix: de qué se trata la película Sin novedad en el frente

La película Sin novedad en el frente, nos introduce desde un inicio dentro de un grupo de jóvenes alemanes que se disponen a alistarse para ir al frente.

El protagonista, Paul Baumer (Felix Krammerer), no recibe el apoyo familiar necesario para poder unirse a las tropas, pero sus amigos y él deciden falsificar el documento.

sinnovedad
Tremenda pel&iacute;cula b&eacute;lica. Sin novedad en el frente, es la pel&iacute;cula de Netflix que gan&oacute; 4 Premios Oscar.&nbsp;

Tremenda película bélica. Sin novedad en el frente, es la película de Netflix que ganó 4 Premios Oscar.

Con su frase "soy hombre muerto" (refiriéndose a la reprimenda que recibirá por parte de sus progenitores al conocer la noticia), sentencia poéticamente el destino trágico que encontrará en las trincheras.

Allí tan solo hay destrucción. La ligereza e incluso felicidad con la que el grupo recibe los uniformes y emprende su marcha hacia la batalla, pronto quedará oscurecida por los horrores de la guerra.

Netflix: reparto de la película Sin novedad en el frente

  • Felix Kammerer
  • Albrecht Schuch
  • Aaron Hilmer
  • Moritz Klaus
  • Edin Hasanovic
  • Daniel Brühl
  • Sebastian Hülk
  • Adrian Grünewald

Trailer de la película Sin novedad en el frente

Embed - Sin novedad en el frente | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Sin novedad en el frente, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Sin novedad en el frente se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Sin novedad en el frente se puede ver en Netflix.
  • España: la película Sin novedad en el frente se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar