última noche-película Annabelle Wallis es una de las protagonistas de Última noche, una película dramática de Netflix.

A lo largo de 1 hora 30 minutos, esta película de Netflix desarrolla una trama angustiante sobre el apocalipsis y cómo un grupo de amigos decide esperarlo: a puro festejo.

"Griffin, en su opera prima, parece muy segura a la hora de mover las piezas hacia una zona más angustiante que lo imaginable al arrancar la película. Y si bien se tropieza, la radicalidad de la decisión sorprende", consideró Diego Lerer de Micropsia Cine.

Por su parte, el crítico Santiago García de Leer Cine escribió: "la película consigue transmitir una profunda angustia. La presencia de varias estrellas hace que la historia genere un interés extra en el espectador, porque como cualquier sabe, un rostro identificable logra una empatía más rápida".

última noche-película (3) Última noche es una película protagonizada por Keira Knightley que centra su historia en un drama angustiante.

Netflix: de qué trata la película Última noche

La película Última noche, disponible en Netflix, centra su trama en un grupo de viejos amigos que, mientras el mundo se enfrenta al apocalipsis, se reúne para celebrar la Navidad en una idílica casa de campo en Reino Unido.

Incomodados por la idea de la inevitable destrucción de la humanidad, deciden afrontar la situación con tranquilidad, abriendo otra botella de Prosecco y continuando con la celebración… Pero, por mucho que quieran fingir normalidad, tarde o temprano, tendrán que hacer frente a la idea de que es su última noche.

Netflix: tráiler de la película Última noche

Embed - Última Noche | Tráiler oficial | Ahora disponible en Netflix

Reparto de Última noche, película de Netflix

Keira Knightley

Matthew Goode

Roman Griffin Davis

Annabelle Wallis

Lily-Rose Depp

Sope Dirisú

Kirby Howell-Baptise

Lucy Punch

Rufus Jones

Davida McKenzie

