ladronas1 Melanie Laurent. La talentosa actriz francesa dirige y actúa la película de Netflix, Ladronas.

Carole (Melanie Laurent) y Alex (Adele Exarchopoulos) son dos grandes amigas, colegas de trabajo y felices. Salvo que su trabajo, como se ve en la escena inicial, requiere talento, acción, inteligencia y una gran valentía, ya que son dos expertas ladronas que se juegan la vida en sus golpes.

Lo más importante en sus vidas es que se tienen la una a la otra, por eso desean retirarse de una vez por todas, para no vivir una vida de fugitivas. Hasta que aparece Sam (Manon Bresch), quien las ayudará a cometer su último atraco pero nada saldrá como esperan.