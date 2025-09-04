Netflix: de qué se trata la película Ladronas
Ladronas cuenta la historia de un par de criminales que siempre han estado unidas por una gran amistad. Ellas se divierten con lo que hacen, pero al mismo tiempo son experimentadas.
Ladronas. La película francesa es dirigida y actuada por Melanie Laurent, y está en Netflix.
Proyectan seguridad y confianza, una combinación que, aunada a su belleza, las vuelve irresistibles. Sin embargo, su última misión se tornará complicada y las llevará al límite, pues nada saldrá según lo planeado.
Carole (Mélanie Laurent) y Alex (Adele Exarchopoulos) son dos ingeniosas ladronas y siempre han sido las mejores amigas. Son experimentadas, temibles, seductoras y nada se les resiste.
Netflix: reparto de la película de Netflix Ladronas
- Mélanie Laurent como Carole
- Adéle Exarchopoulos como Alex
- Manon Bresch como Sam
- Isabelle Adjani como la Marraine
- Félix Moati como Clarence
- Philippe Katerine como Abner
Netflix: trailer de la película Ladronas
Dónde ver la película Ladronas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ladronas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Ladronas se puede ver en Netflix.
- España: la película Ladronas se puede ver en Netflix.