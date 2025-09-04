Adéle Exarchopoulos. Se luce en la película francesa

Adéle Exarchopoulos. Se luce en la película francesa, Ladronas. 

Netflix es una plataforma con un catálogo muy amplio y que renueva sus producciones de series y películas permanentemente. Ladronas, película francesa dirigida y protagonizada por Melanie Laurent, es uno de los estrenos originales de Netflix y cuenta la historia de Carole, una ladrona profesional que cansada de vivir huyendo, decide retirarse del rubro, pero no sin antes llevar a cabo un último y peligroso atraco.

Melanie Laurent. La talentosa actriz francesa dirige y actúa la película de Netflix, Ladronas.

Carole (Melanie Laurent) y Alex (Adele Exarchopoulos) son dos grandes amigas, colegas de trabajo y felices. Salvo que su trabajo, como se ve en la escena inicial, requiere talento, acción, inteligencia y una gran valentía, ya que son dos expertas ladronas que se juegan la vida en sus golpes.

Lo más importante en sus vidas es que se tienen la una a la otra, por eso desean retirarse de una vez por todas, para no vivir una vida de fugitivas. Hasta que aparece Sam (Manon Bresch), quien las ayudará a cometer su último atraco pero nada saldrá como esperan.

Netflix: de qué se trata la película Ladronas

Ladronas cuenta la historia de un par de criminales que siempre han estado unidas por una gran amistad. Ellas se divierten con lo que hacen, pero al mismo tiempo son experimentadas.

Ladronas. La película francesa es dirigida y actuada por Melanie Laurent, y está en Netflix.

Proyectan seguridad y confianza, una combinación que, aunada a su belleza, las vuelve irresistibles. Sin embargo, su última misión se tornará complicada y las llevará al límite, pues nada saldrá según lo planeado.

Carole (Mélanie Laurent) y Alex (Adele Exarchopoulos) son dos ingeniosas ladronas y siempre han sido las mejores amigas. Son experimentadas, temibles, seductoras y nada se les resiste.

Netflix: reparto de la película de Netflix Ladronas

  • Mélanie Laurent como Carole
  • Adéle Exarchopoulos como Alex
  • Manon Bresch como Sam
  • Isabelle Adjani como la Marraine
  • Félix Moati como Clarence
  • Philippe Katerine como Abner

Netflix: trailer de la película Ladronas

Dónde ver la película Ladronas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Ladronas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Ladronas se puede ver en Netflix.
  • España: la película Ladronas se puede ver en Netflix.

