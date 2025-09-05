Netflix y una serie que arrasa con solo 10 capítulos: está basada en una reconocida película

10 capítulos le bastaron a esta serie para conquistar a los suscriptores del catálogo de Netflix, con una historia sumamente particular: se basa en una reconocida película rusa. Las ofertas de este estilo en el catálogo de series y películas no suelen abundar, y son justamente esos detalles los que terminan atrayendo a las personas a darle play. Su relato deja en evidencia el manejo de crímenes raciales.
La serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, para ser desde entonces, un relato dramático criminal de los más elegidos de la plataforma.
Embed - Seven Seconds | Tráiler oficial | Netflix
De qué se trata Seven Seconds, la serie de Netflix
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de 10 capítulos, Seven Seconds centra su historia en: "La muerte de un niño afroamericano de 15 años en Jersey City suscita un encubrimiento policial y una búsqueda desesperada de la verdad".
La serie es una de las ofertas más viejas de Netflix, y que más vigente han quedado en el tiempo.
seven seconds 3
Esta serie de Netflix consta de apenas 10 capítulos en total.
Reparto de Seven Seconds, la serie de Netflix
- Clare-Hope Ashitey como K.J. Harper
- Beau Knapp como Peter Jablonski
- Michael Mosley como Joe “Fish” Rinaldi
- David Lyons como Mike DiAngelo
- Russell Hornsby como Isaiah Butler
- Zackary Momoh como Seth Butler
- Michelle Veintimilla como Marie Jablonski
- Regina King como Latrice Butler
Dónde ver la serie Seven Seconds, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Seven Seconds se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Seven Seconds se puede ver en Netflix.
- España: Seven Seconds se puede ver en Netflix.