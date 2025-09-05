Netflix y una serie que arrasa con solo 10 capítulos: está basada en una reconocida película

El catálogo de series y películas de Netflix tiene ofertas destinadas a cubrir todos los gustos. Una serie ha causado un revuelo tan grande, que incluso a casi 10 años de su llegada a la plataforma, sigue siendo aclamada por los suscriptores, y su relato apenas se compone de 10 capítulos: Seven Seconds.

Las series y películas de producción estadounidense son, sin duda alguna, las ofertas más esperadas y con más reproducciones de todo el catálogo de Netflix, superando lo que llega desde otros países. Esta serie logró y sorprendió al mundo con una propuesta que no suele abundar en la plataforma de streaming, y es que su historia está basada en una reconocidísima película.

seven seconds 2
Esta serie relata en Netflix un crimen racial.&nbsp;

Estamos frente a un drama criminal que se vuelve atractivo desde el minuto uno, y no lo digo yo, sino las valoraciones y reproducciones que le han brindado esta serie a la oferta estadounidense de Netflix. La serie va camino a cumplir 10 años en el catálogo de series y películas, siendo de las más longevas de la plataforma, y por ende, de las más vigentes gracias a su irresistible relato.

10 capítulos le bastaron a esta serie para conquistar a los suscriptores del catálogo de Netflix, con una historia sumamente particular: se basa en una reconocida película rusa. Las ofertas de este estilo en el catálogo de series y películas no suelen abundar, y son justamente esos detalles los que terminan atrayendo a las personas a darle play. Su relato deja en evidencia el manejo de crímenes raciales.

La serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, para ser desde entonces, un relato dramático criminal de los más elegidos de la plataforma.

Seven Seconds | Tráiler oficial | Netflix

De qué se trata Seven Seconds, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de 10 capítulos, Seven Seconds centra su historia en: "La muerte de un niño afroamericano de 15 años en Jersey City suscita un encubrimiento policial y una búsqueda desesperada de la verdad".

La serie es una de las ofertas más viejas de Netflix, y que más vigente han quedado en el tiempo.

seven seconds 3
Esta serie de Netflix consta de apenas 10 cap&iacute;tulos en total.

Reparto de Seven Seconds, la serie de Netflix

  • Clare-Hope Ashitey como K.J. Harper
  • Beau Knapp como Peter Jablonski
  • Michael Mosley como Joe “Fish” Rinaldi
  • David Lyons como Mike DiAngelo
  • Russell Hornsby como Isaiah Butler
  • Zackary Momoh como Seth Butler
  • Michelle Veintimilla como Marie Jablonski
  • Regina King como Latrice Butler

Dónde ver la serie Seven Seconds, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Seven Seconds se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Seven Seconds se puede ver en Netflix.
  • España: Seven Seconds se puede ver en Netflix.

