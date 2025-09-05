Netflix y una serie que arrasa con solo 10 capítulos: está basada en una reconocida película

10 capítulos le bastaron a esta serie para conquistar a los suscriptores del catálogo de Netflix, con una historia sumamente particular: se basa en una reconocida película rusa. Las ofertas de este estilo en el catálogo de series y películas no suelen abundar, y son justamente esos detalles los que terminan atrayendo a las personas a darle play. Su relato deja en evidencia el manejo de crímenes raciales.

La serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, para ser desde entonces, un relato dramático criminal de los más elegidos de la plataforma.

De qué se trata Seven Seconds, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de 10 capítulos, Seven Seconds centra su historia en: "La muerte de un niño afroamericano de 15 años en Jersey City suscita un encubrimiento policial y una búsqueda desesperada de la verdad".

La serie es una de las ofertas más viejas de Netflix, y que más vigente han quedado en el tiempo.

seven seconds 3 Esta serie de Netflix consta de apenas 10 capítulos en total.

Reparto de Seven Seconds, la serie de Netflix

Clare-Hope Ashitey como K.J. Harper

Beau Knapp como Peter Jablonski

Michael Mosley como Joe “Fish” Rinaldi

David Lyons como Mike DiAngelo

Russell Hornsby como Isaiah Butler

Zackary Momoh como Seth Butler

Michelle Veintimilla como Marie Jablonski

Regina King como Latrice Butler

Dónde ver la serie Seven Seconds, según la zona geográfica