Esa producción, ambientada en los años 70, además de recibir varios premios en distintos festivales de cine alrededor del mundo, logró las mejores calificaciones por parte de los críticos, que la aclamaron con sus recetas.

Con una duración de 2 horas y 10 minutos, esta película de Netflix se estrenó la plataforma en noviembre de 2024.

netflix-las-leyes-de-la-frontera La película de Netflix arrasa con su trama dramática, de las más vistas de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la película Las leyes de la frontera

La película de Netflix transcurre en el verano de 1978. Las cámaras se centran en un estudiante de 17 años llamado Ignacio Cañas (Marcos Ruiz), un inadaptado adolescente que hace de las suyas en la ciudad catalana de Gerona y termina estableciendo una amistad con Zarco (Chechu Salgado) y Tere (Begoña Vargas). Con ellos vivirá un verano de robos, atracos y hurtos, y uno que otro episodio pasional.

netflix-las-leyes-de-la-frontera-pelicula La película de Netflix cuenta con un reparto muy variopinto, que hizo posible el éxito de la propuesta.

Reparto de Las leyes de la frontera, película de Netflix

Marcos Ruiz (Ignacio Cañas)

Begoña Vargas (Tere)

Chechu Salgado (Zarco)

Carlos Oviedo (Guille)

Xavier Martín (Gordo)

Daniel Ibáñez (Piernas)

Jorge Aparicio (Chino)

Tráiler de Las leyes de la frontera, película de Netflix

Embed - LAS LEYES DE LA FRONTERA Tráiler Español (2021)

Dónde ver la película Las leyes de la frontera, según la zona geográfica