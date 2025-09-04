Netflix: acaba de estrenar una película que incluyó una escena falsa y alertó a los productores

Pero la curiosidad más llamativa y que se dio el rodaje de la película, fue que se incluyó una escena falsa en el guión original. ¿Cómo sucedió esto? Ben Affleck y Matt Damon, dos de los protagonistas principales de la película de Netflix, le enviaron al productor Harvey Weinstein una versión alterada del guión original, que contenía una escena homosexual entre los dos, en la que resaltaba una toma de ambos practicando sexo oral.

Esa escena que estaba incluida en el medio del guión y no tenía ningún sentido, apareciendo de la nada, estuvo hecha con el propósito de comprobar si los productores de los estudios se habían leído el guión original de la película.

Mente indomable ganó dos Premios Oscar: al Mejor Actor de Reparto con Robin Williams y Mejor Guión Original con Ben Affleck y Matt Damon.

La película de Netflix dirigida por el estadounidense Gus Green Van Sant Jr., se estrenó el 2 de septiembre de 2025, con una duración de 2 horas.

netflix-pelicula-una-mente-brillante El actor Matt Damon se luce con esta película de Netflix, que ganó dos Premios Oscar.

Netflix: de qué trata la película Mente indomable

La trama tiene a Willy Hunting (Matt Damon) como protagonista. Este muchacho tiene un don especial para las matemáticas y tendrá que decir si aproveche ese talento asistiendo a una universidad o seguir la vida de siempre.

netflix-pelicula-una-mente-brillante-streaming La película de Netflix, que recién se suma a la plataforma, es de 1997 y un éxito mundial.

Reparto de Mente indomable, película de Netflix

Matt Damon (Will Hunting)

Robin Williams (Dr. Sean Maguire)

Ben Affleck (Chuckie Sullivan)

Stellan Skarsgard (Gerald Lambeau)

Minnie Driver (Skylar)

Casey Affleck (Morgan O'Mally)

Cole Hauser (Billy McBride)

Tráiler de Mente indomable, película de Netflix

Dónde ver la película Mente indomable, según la zona geográfica