Netflix: acaba de estrenar una película que incluyó una escena falsa y alertó a los productores

Esta película recién se suma a la plataforma de Netflix y ha logrado muy buenas repercusiones en todo el mundo, en medio de todas las series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El actor Matt Damon interpreta a Will Hunting en la película de Netflix.

Acaba de llegar a Netflix una película muy reconocida en todo el mundo y es una joya cinematográfica qué arrasó en la taquilla. Se trata de Mente indomable, que propuesta de 1997 que vale la pena ver y brilla entre todas las series y películas.

Esta película de Netflix que tiene como protagonistas principales a Robin Williams, Matt Damon y Ben Affleck, es dueña de muchas curiosidades que se dieron antes, durante y después del rodaje.

Por un lado, la película de Netflix, que centra su historia en un genio matemático que es descubierto por un profesor de la Universidad de Massachusetts, fue un verdadero éxito en la taquilla. Con una inversión de 10 millones de dólares, la recaudación terminó superando los 225 millones de dólares. Asombroso.

Pero la curiosidad más llamativa y que se dio el rodaje de la película, fue que se incluyó una escena falsa en el guión original. ¿Cómo sucedió esto? Ben Affleck y Matt Damon, dos de los protagonistas principales de la película de Netflix, le enviaron al productor Harvey Weinstein una versión alterada del guión original, que contenía una escena homosexual entre los dos, en la que resaltaba una toma de ambos practicando sexo oral.

Esa escena que estaba incluida en el medio del guión y no tenía ningún sentido, apareciendo de la nada, estuvo hecha con el propósito de comprobar si los productores de los estudios se habían leído el guión original de la película.

Mente indomable ganó dos Premios Oscar: al Mejor Actor de Reparto con Robin Williams y Mejor Guión Original con Ben Affleck y Matt Damon.

La película de Netflix dirigida por el estadounidense Gus Green Van Sant Jr., se estrenó el 2 de septiembre de 2025, con una duración de 2 horas.

El actor Matt Damon se luce con esta película de Netflix, que ganó dos Premios Oscar.

Netflix: de qué trata la película Mente indomable

La trama tiene a Willy Hunting (Matt Damon) como protagonista. Este muchacho tiene un don especial para las matemáticas y tendrá que decir si aproveche ese talento asistiendo a una universidad o seguir la vida de siempre.

La película de Netflix, que recién se suma a la plataforma, es de 1997 y un éxito mundial.

Reparto de Mente indomable, película de Netflix

  • Matt Damon (Will Hunting)
  • Robin Williams (Dr. Sean Maguire)
  • Ben Affleck (Chuckie Sullivan)
  • Stellan Skarsgard (Gerald Lambeau)
  • Minnie Driver (Skylar)
  • Casey Affleck (Morgan O'Mally)
  • Cole Hauser (Billy McBride)

Tráiler de Mente indomable, película de Netflix

Embed - Good Will Hunting | Official Trailer (HD) Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck | MIRAMAX

Dónde ver la película Mente indomable, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Mente indomable se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Mente indomable se puede ver en Netflix.
  • España: la película Mente indomable se puede ver en Netflix.

