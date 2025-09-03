Netflix: se nos olvida que existe, pero este drama arrasó con 4 Premios Oscar y un plano secuencia tensionante

birdman-michael keaton Michael Keaton es el protagonista de la película Birdman, disponible entre las series y películas de Netflix.

En 1 hora 59 minutos, Birdman logró el reconocimiento de la crítica internacional. Según The New York Times, la película brinda "un entretenimiento divertido, frenético, optimista y revoltosamente fanfarrón en el que el mismo Iñárritu se eleva alto y después, todavía más alto".

"Una de las películas más audaces, más salvajemente divertidas y más impredecibles del año, cuenta con una espectacular interpretación de Michael Keaton", sentenció USA Today.

birdman-película-netflix Emma Stone fue nominada por primera vez a Mejor actriz en los Premios Oscar con la película Birdman.

Netflix: de qué trata la película Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia

La película Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia centra su trama en Riggan Thomson (Michael Keaton), un actor que, después de hacerse famoso interpretando a un célebre superhéroe, trata de darle un nuevo rumbo a su vida, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra teatral en Broadway.

Riggan Thomson fue un actor de Hollywood famoso por su papel del superhéroe Birdman. Pero años después de su éxito, lucha por montar una adaptación teatral de un cuento de Raymond Carver, en la que ha invertido todo con la esperanza de ganar verdadero reconocimiento como actor.

Netflix: tráiler de Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia

Embed - Birdman O (La Inesperada Virtud De La Ignorancia) Trailer 2015 Español

Reparto de Birdman, película de Netflix

Michael Keaton (Riggan)

Emma Stone (Sam)

Edward Norton (Mike)

Zach Galifianakis (Jake)

Naomi Watts (Lesley)

Andrea Riseborough (Laura)

Amy Ryan (Sylvia)

Lindsay Duncan (Tabitha)

Merritt Wever (Annie)

Jeremy Shamos (Ralph)

Curiosidades de Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia

La película Birdman le dio a Alejandro González Iñárritu el lugar como segundo director mexicano en ganar el Premio oscar por Mejor Película y Mejor Director. Mientras tanto, Emma Stone consiguió su primera nominación al Oscar en la categoría a Mejor Actriz por su papel en este largometraje.

birdman-película-netflix (1) Birdman fue grabada en un falso plano secuencia y es altamente tensionante.

Una de las curiosidades que más sorprende a los fanáticos es que la mayoría de los actores del reparto tienen relación con los superhéroes. Michael Keaton dio vida a "Batman" en 1989, Emma Stone interpretó a Gwen Stacy en "El sorprendente hombre araña", Edward Norton encarnó a "Hulk" en 2008 y Naomi Watts es la protagonista de "King Kong", de 2005.

Con respecto a las grabaciones del rodaje de Birdman, hubo tomas en las que los actores debieron grabar hasta 15 páginas de diálogo sin interrupción en escenas extremadamente largas para dar la impresión de un filme de una sola toma.

Por otra parte, la película de Iñarritu incluye algunos detalles que rinden homenaje a la cultura mexicana, como las luces del bar en forma de piñatas y chiles de colores. En algunas escenas del Times Square y del final de la cinta aparecen sonidos de carros de tamales oaxaqueños y camotes.

Dónde ver la película Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia