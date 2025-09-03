Netflix: Clara Lago arrasa con una de las series españolas más brillantes

Netflix: Clara Lago arrasa con una de las series españolas más brillantes

Netflix ofrece un catálogo donde hay series y películas para todos los gustos. Una serie ha logrado conquistar a los amantes de los dramas románticos, con una historia española, basada en hechos reales, y que apenas se compone de 7 capítulos, junto a Clara Lago: Clanes.

Las series y películas de producción española no paran de sumar reproducciones entre las ofertas del catálogo de Netflix, y es que estamos al frente de una de las historias irresistibles para los suscriptores. Esta serie llega para confirmar que los dramas españoles son éxitos mundiales, y lo logra con un relato que tiene a Clara Lago como una protagonista irrefutable.

Clanes 1
La serie arrasa entre las ofertas espa&ntilde;olas de Netflix con una historia basada en hechos reales

La serie arrasa entre las ofertas españolas de Netflix con una historia basada en hechos reales

Esta serie no puede limitarse a un solo género, y es que es una combinación perfecta entre drama y romance, pero en un contexto de una historia donde dos crímenes, ocurridos en la vida real, son el centro del relato. En un total de 7 capítulos, que no llegan a la hora de duración, la oferta se robó la mirada de los suscriptores al momento de su estreno en el catálogo de series y películas de Netflix.

Clara Lago es la protagonista de este relato brillante, y es que la madrileña, de 35 años, demuestra todos sus dotes actorales en este relato que escala entre las ofertas de Netflix basadas en hechos reales. Su participación en la serie, es superadora a sus últimas presentaciones en El Vecino y Limbo.

En lo que respecta a la valoración de la gente sobre esta serie, la tendencia es marcada, al menos, entre las críticas en Google, donde se la consideró como una oferta que va por encima del promedio en Netflix. Entre las respuestas de los suscriptores del catálogo de series y películas, se destacó la actuación de la protagonista, la consistencia de la historia y los paisajes.

Embed - Ya disponible | Clanes | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Clanes

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española con Clara Lago, Clanes centra su historia en: "Cuando el asesinato de su padre pone al descubierto una doble vida, una abogada busca vengarse y se infiltra en un cartel de drogas en Galicia para llegar cerca de su líder".

Netflix incorporó a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2024, y desde entonces es una de las ofertas españolas más elegidas de la plataforma.

Clanes 2
La serie de Netflix con Clara Lago apenas tiene 7 cap&iacute;tulos

La serie de Netflix con Clara Lago apenas tiene 7 capítulos

Reparto de Clanes, serie de Netflix

  • Clara Lago como Ana González Soriano
  • Tamar Novas como Daniel Padín
  • Xosé Antonio Touriñán como Nilo
  • Melania Cruz como Laura Silva Figaredo
  • Francesc Garrido como Naranjo
  • Miguel de Lira como José Padín
  • Nuno Gallego como Marco

Dónde ver la serie Clanes, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Clanes se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Gangs of Galicia se puede ver en Netflix
  • España: la serie Clanes se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar