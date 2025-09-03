Netflix: Clara Lago arrasa con una de las series españolas más brillantes

Clara Lago es la protagonista de este relato brillante, y es que la madrileña, de 35 años, demuestra todos sus dotes actorales en este relato que escala entre las ofertas de Netflix basadas en hechos reales. Su participación en la serie, es superadora a sus últimas presentaciones en El Vecino y Limbo.
En lo que respecta a la valoración de la gente sobre esta serie, la tendencia es marcada, al menos, entre las críticas en Google, donde se la consideró como una oferta que va por encima del promedio en Netflix. Entre las respuestas de los suscriptores del catálogo de series y películas, se destacó la actuación de la protagonista, la consistencia de la historia y los paisajes.
Netflix: de qué trata la serie Clanes
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española con Clara Lago, Clanes centra su historia en: "Cuando el asesinato de su padre pone al descubierto una doble vida, una abogada busca vengarse y se infiltra en un cartel de drogas en Galicia para llegar cerca de su líder".
Netflix incorporó a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2024, y desde entonces es una de las ofertas españolas más elegidas de la plataforma.
Clanes 2
La serie de Netflix con Clara Lago apenas tiene 7 capítulos
Reparto de Clanes, serie de Netflix
- Clara Lago como Ana González Soriano
- Tamar Novas como Daniel Padín
- Xosé Antonio Touriñán como Nilo
- Melania Cruz como Laura Silva Figaredo
- Francesc Garrido como Naranjo
- Miguel de Lira como José Padín
- Nuno Gallego como Marco
Dónde ver la serie Clanes, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Clanes se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Gangs of Galicia se puede ver en Netflix
- España: la serie Clanes se puede ver en Netflix.