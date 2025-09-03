Netflix: Clara Lago arrasa con una de las series españolas más brillantes

Clara Lago es la protagonista de este relato brillante, y es que la madrileña, de 35 años, demuestra todos sus dotes actorales en este relato que escala entre las ofertas de Netflix basadas en hechos reales. Su participación en la serie, es superadora a sus últimas presentaciones en El Vecino y Limbo.

En lo que respecta a la valoración de la gente sobre esta serie, la tendencia es marcada, al menos, entre las críticas en Google, donde se la consideró como una oferta que va por encima del promedio en Netflix. Entre las respuestas de los suscriptores del catálogo de series y películas, se destacó la actuación de la protagonista, la consistencia de la historia y los paisajes.

Embed - Ya disponible | Clanes | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Clanes

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española con Clara Lago, Clanes centra su historia en: "Cuando el asesinato de su padre pone al descubierto una doble vida, una abogada busca vengarse y se infiltra en un cartel de drogas en Galicia para llegar cerca de su líder".

Netflix incorporó a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2024, y desde entonces es una de las ofertas españolas más elegidas de la plataforma.

Clanes 2 La serie de Netflix con Clara Lago apenas tiene 7 capítulos

Reparto de Clanes, serie de Netflix

Clara Lago como Ana González Soriano

Tamar Novas como Daniel Padín

Xosé Antonio Touriñán como Nilo

Melania Cruz como Laura Silva Figaredo

Francesc Garrido como Naranjo

Miguel de Lira como José Padín

Nuno Gallego como Marco

Dónde ver la serie Clanes, según la zona geográfica