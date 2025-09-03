Netflix: una película adictiva que destroza la plataforma y tiene las mejores repercusiones

El negocio del dolor, de origen estadounidense y una buena propuesta de 2023, hace imposible que cualquier usuario que comience a verla, deje de hacerlo al presenciar una historia muy adictiva.

Con una duración de 2 horas y disponible en Netflix desde octubre de 2023, la película es ideal para adentrarse en un relato espectacular entre semana, de las más atractivas entre las series y películas.

netflix-pelicula-el-negocio-del-dolor La película de Netflix es una joya del cine dramático.

Netflix: de qué trata la película El negocio del dolor

Los espectadores se encontrarán con historia de Liza Drake (Emily Blunt), una mujer que no atraviesa un buen momento económico en su vida y comenzará a trabajar en algo poco ético para salir del pozo. Junto a Pete Brenner (Chris Evans), comienzan a trabajar en una farmacéutica que está en quiebra y venden un fármaco muy adictivo. El problema es el daño que causa el medicamento y todo lo que está por venir.

netflix-pelicula-el-negocio-del-dolor-emily-blunt Emily Blunt y Chris Evans son los protagonistas principales de esta película de Netflix.

Reparto de El negocio del dolor, película de Netflix

Emily Blunt (Liza Drake)

Chris Evans (Pete Brenner)

Catherine O'Hara (Jackie)

Andy Garcia (Jack Neel)

Jay Duplass (Larkin)

Sharon Morris (Judge Susan)

Tráiler de El negocio del dolor, película de Netflix

Embed - El negocio del dolor | Emily Blunt + Chris Evans | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película El negocio del dolor, según la zona geográfica