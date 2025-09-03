Inicio Series y películas Netflix
Netflix: una película adictiva que destroza la plataforma y tiene las mejores repercusiones

Esta película de Netflix entró casi sin pedir permiso al top de las más vistas de las producciones dramáticas, brillando entre todas las series y películas

Miguel Guayama
La actriz Emily Blunt arrasa con su papel principal de Liza Drake en la película de Netflix.

En una nueva gran jugada de la plataforma de Netflix, hay una película que sigue escalando en el top de reproducciones y ya es una de las más vistas. La entrega en cuestión es El negocio del dolor, una joya del catálogo que supo ganarse un merecido lugar dentro de las producciones de drama.

Protagonizada por Emily Blunt y Chris Evans, esta película de Netflix tiene argumentos de sobra para sacarle buenas reseñas a la crítica, basada en hechos reales y una historia que toca de cerca a muchas personas.

Esta obra de arte de Netflix toca un tema muy delicado, como es el uso y abuso de medicamentos, más que nada sobre aquellos que provocan adicción y efectos que no son deseados.

El negocio del dolor, de origen estadounidense y una buena propuesta de 2023, hace imposible que cualquier usuario que comience a verla, deje de hacerlo al presenciar una historia muy adictiva.

Con una duración de 2 horas y disponible en Netflix desde octubre de 2023, la película es ideal para adentrarse en un relato espectacular entre semana, de las más atractivas entre las series y películas.

netflix-pelicula-el-negocio-del-dolor
La película de Netflix es una joya del cine dramático.

Netflix: de qué trata la película El negocio del dolor

Los espectadores se encontrarán con historia de Liza Drake (Emily Blunt), una mujer que no atraviesa un buen momento económico en su vida y comenzará a trabajar en algo poco ético para salir del pozo. Junto a Pete Brenner (Chris Evans), comienzan a trabajar en una farmacéutica que está en quiebra y venden un fármaco muy adictivo. El problema es el daño que causa el medicamento y todo lo que está por venir.

netflix-pelicula-el-negocio-del-dolor-emily-blunt
Emily Blunt y Chris Evans son los protagonistas principales de esta película de Netflix.

Reparto de El negocio del dolor, película de Netflix

  • Emily Blunt (Liza Drake)
  • Chris Evans (Pete Brenner)
  • Catherine O'Hara (Jackie)
  • Andy Garcia (Jack Neel)
  • Jay Duplass (Larkin)
  • Sharon Morris (Judge Susan)

Tráiler de El negocio del dolor, película de Netflix

Embed - El negocio del dolor | Emily Blunt + Chris Evans | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película El negocio del dolor, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El negocio de dolor se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Paint hustlers se puede ver en Netflix.
  • España: la película El negocio de dolor se puede ver en Netflix.

