Netflix: la grandiosa película dramática y basada en una historia real que te conmoverá hasta las lágrimas

el cielo sí existe-película-netflix (1) El cielo sí existe es una película dramática protagonizada por Greg Kinnear que acaba de estrenar en Netflix.

El cielo sí existe es una película de 1 hora 39 minutos que es perfecta para ver en Netflix y vivir una experiencia grandiosa, pero que te hará lagrimear. La producción fue un éxito en taquilla, recaudando más de 101 millones de dólares y nominada a diversos premios como los Teen Choice Awards y People's Choice Awards.

Netflix: de qué trata la película El cielo sí existe

La sinopsis oficial de la película El cielo sí existe reza: "Durante una operación, el hijo de 4 años de un pastor abandona su cuerpo y se va al cielo. Cuando despierta, relata su visita al otro lado".

Este drama de Netflix transcurre en un pequeño pueblo, en el que un padre (Greg Kinnear) debe reunir el coraje suficiente para contarle a todo el mundo una extraordinaria experiencia que ha cambiado la vida de su hijo: tras una operación en el hospital, el pequeño, de tan solo cuatro años, afirma haber estado en el cielo y haberse sentado en el regazo de Jesús (Mike Mohrhardt). Todos creen que son imaginaciones del niño, pero éste demuestra saber cosas imposibles de saber.

el cielo sí existe-película-netflix (2) La película El cielo sí existe está basada en el libro homónimo Heaven Is for Real, best seller del New York Times.

Historia real de El cielo sí existe

En 2003, el pequeño Colton estuvo entre la vida y la muerte. A sus tres años, sufrió una apendicitis y tuvo que ser operado de urgencia, mientras sus padres, Todd y Sonia, clamaron a Dios para que lo sanara.

De milagro, el pequeño superó la operación y comenzó a recuperarse. Cuatro meses después, no solo le contó a sus padres que había visto todo lo que le hacían durante la intervención quirúrgica, sino también su experiencia en el cielo.

Pronto comenzó a contarles sobre sus encuentros con Jesús y con su hermana, de quien no tenía conocimiento, ya que sus padres habían perdido un embarazo en 1998.

Netflix: tráiler de la película El cielo sí existe

Embed - EL CIELO ES REAL - Tráiler oficial en ESPAÑOL | Sony Pictures España

Reparto de El cielo sí existe, película de Netflix

Greg Kinnear (Todd Burpo)

Kelly Reilly (Sonja Burpo)

Margo Martindale (Nancy Rawling)

Jacob Vargas (Michael)

Connor Corum (Colton)

Thomas Haden Church (Jay Wilkins)

Lane Styles (Cassie)

Mike Mohrhardt (Jesús)

Nancy Sorel (Dr. Charlotte Slater)

el cielo sí existe-película-netflix (3) Todd Burpo, un pastor y padre de familia, escribió un libro sobre los relatos de su hijo de cuatro años, quien aseguró haber estado en el cielo.

Dónde ver la película El cielo sí existe, según la zona geográfica